Группу за организацию незаконного казино задержали в Мегионе

По данным следствия, инициатором схемы выступил 39-летний житель Тюмени. Он привлек к участию своего 35-летнего брата и нескольких знакомых. Группа устанавливала игровое оборудование в подготовленных локациях, получая от этого незаконный доход. С января 2024 года они оборудовали несколько помещений под азартные клубы. В ходе обысков изъяты 21 системный блок, средства связи, электронные носители информации, модем, роутер и банковские карты.