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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Урал

Группу за организацию незаконного казино задержали в Мегионе

В Мегионе оперативники пресекли работу организованной группы, которая подозревается в организации нелегального игорного бизнеса, сообщили в полиции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

полиция ХМАО-Югры

По данным следствия, инициатором схемы выступил 39-летний житель Тюмени. Он привлек к участию своего 35-летнего брата и нескольких знакомых. Группа устанавливала игровое оборудование в подготовленных локациях, получая от этого незаконный доход. С января 2024 года они оборудовали несколько помещений под азартные клубы. В ходе обысков изъяты 21 системный блок, средства связи, электронные носители информации, модем, роутер и банковские карты.
Управление СКР по ХМАО-Югре возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. Организатор задержан, остальным фигурантам дела назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела и соучастников.
Ирина Пичурина