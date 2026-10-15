Группу за организацию незаконного казино задержали в Мегионе
В Мегионе оперативники пресекли работу организованной группы, которая подозревается в организации нелегального игорного бизнеса, сообщили в полиции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).
По данным следствия, инициатором схемы выступил 39-летний житель Тюмени. Он привлек к участию своего 35-летнего брата и нескольких знакомых. Группа устанавливала игровое оборудование в подготовленных локациях, получая от этого незаконный доход. С января 2024 года они оборудовали несколько помещений под азартные клубы. В ходе обысков изъяты 21 системный блок, средства связи, электронные носители информации, модем, роутер и банковские карты.
Управление СКР по ХМАО-Югре возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. Организатор задержан, остальным фигурантам дела назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела и соучастников.