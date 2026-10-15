В Ярославской области выросло число отцов в отпуске по уходу за ребенком
В Ярославской области число отцов, получающих пособие по уходу за ребенком до полутора лет, в 2026 году выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по региону накануне Дня отца.
Сейчас в Ярославской области такое пособие получают 1 869 мужчин. Для сравнения, аналогичную выплату оформили 5 637 матерей. Период отпуска засчитывается в страховой стаж, за него начисляются пенсионные коэффициенты.
В 2026 году листки нетрудоспособности для ухода за заболевшими детьми оформили 7 492 мужчины. 1 242 отца воспитывают детей с инвалидностью.