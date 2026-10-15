Шесть лет получил иркутянин за поджог вышки сотовой связи
Иркутский областной суд рассмотрел уголовное дело 18-летнего жителя деревни Куды. Он признан виновным в диверсии (ч. 2 ст. 281 УК РФ), совершенной по заданию куратора, сообщила прокуратура региона.
По версии следствия, в 2026 году фигурант дела вступил в переписку с неизвестным в интернет-приложении. После этого он получил инструкции, следуя которым поджег базовую вышку сотовой связи. Согласно сообщению, на момент совершения диверсии иркутянину не было 18 лет.
Подсудимому назначили шесть лет и два месяца колонии общего режима. Кроме того, по ходатайству прокурора суд вынес частное постановление в отношении главы органа местного самоуправления для активизации работы по патриотическому воспитанию и занятости молодежи, добавили в надзорном ведомстве.