Шесть лет получил иркутянин за поджог вышки сотовой связи

По версии следствия, в 2026 году фигурант дела вступил в переписку с неизвестным в интернет-приложении. После этого он получил инструкции, следуя которым поджег базовую вышку сотовой связи. Согласно сообщению, на момент совершения диверсии иркутянину не было 18 лет.