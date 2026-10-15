«Сиброс» возвращается на дорогу к СКИФу
Расторжение контракта на ее строительство признано незаконным
Мэрия Новосибирска проиграла судебный спор генподрядчику строительства дороги к СКИФу — омскому ООО «Сиброс». Арбитражный суд признал незаконным одностороннее расторжение муниципалитетом контракта стоимостью 1,6 млрд руб., посчитав отсутствие камер на стройплощадке и задержки с проектной документацией недостаточными для этого основаниями. Между тем власти уже успели заключить новое соглашение с другой компанией. По оценке юристов, решение арбитража может поставить городские власти перед выбором: выплатить компенсацию «Сибросу» или вернуть его на объект с компенсацией уже новому подрядчику.
Арбитражный суд Новосибирской области 14 октября удовлетворил иск омского ООО «Сиброс» к МКУ «Управление дорожного строительства» (УДС) Новосибирска. Компания оспаривала односторонний отказ заказчика от исполнения контракта на строительство автомобильной дороги к Сибирскому кольцевому источнику фотонов (СКИФ). Она требовала признать решение муниципального учреждения о расторжении контракта незаконным и принять обеспечительные меры в виде запрета на осуществление выплат по банковской гарантии в размере 155,4 млн руб.
Контракт с «Сибросом» стоимостью 1,63 млрд руб., заключенный в марте 2026 года, был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке уже в июне. Мэрия Новосибирска аргументировала это решение неисполнением условий договора, а именно отсутствием на строительной площадке камер видеонаблюдения, ограждения и информационных щитов, а также задержкой в подготовке проектной документации. По мнению властей, низкие темпы выполнения работ подрядчиком создавали риски несоблюдения сроков реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Опережая решение суда, в сентябре мэрия Новосибирска передала строительство дороги к СКИФу другой компании. Контракт на 1,79 млрд руб. достался «Новосибирскавтодору». Согласно техническому заданию, подрядчику в срок до 12 декабря 2028 года необходимо построить новую четырехполосную дорогу протяженностью 1,9 тыс. п. м. Она пройдет от пересечения ул. Кутателадзе и Демакова до ул. Арбузова с выходом на трассу «Кольцово — Академгородок».
Адвокат ООО «Сиброс» Алексей Боярский в беседе с «Ъ» не смог спрогнозировать дальнейшую судьбу контракта, поскольку «позиция по делу истцом не сформирована».
Пока решение суда первой инстанции не вступило в законную силу, заказчик вправе обжаловать его в апелляционном порядке в течение месяца. До этого момента работы на объекте продолжит выполнять новый подрядчик, отметил старший юрист компании «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс.
«С формальной точки зрения существование двух контрактов на один объект возможно, но их одновременное исполнение исключено. Поэтому спор теперь сместится в плоскость распределения имущественных последствий. Заключив новый контракт до завершения суда, заказчик принял на себя все возможные риски»,— пояснил он.
По словам опрошенных «Ъ-Сибирь» экспертов, победа в суде дает «Сибросу» право потребовать от мэрии возмещения убытков за неоплаченные работы, материалы, наем персонала и упущенную выгоду, но для этого потребуется запустить новый судебный процесс.
«В связи с этим мэрия должна оценить, что экономически целесообразнее — выплатить компенсацию “Сибросу” или вернуть его на объект. Однако в последнем случае аналогичные требования о возмещении убытков может предъявить и “Новосибирскавтодор”, который уже работает на площадке и действует в рамках закона»,— комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева.