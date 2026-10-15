«Сиброс» возвращается на дорогу к СКИФу

Мэрия Новосибирска проиграла судебный спор генподрядчику строительства дороги к СКИФу — омскому ООО «Сиброс». Арбитражный суд признал незаконным одностороннее расторжение муниципалитетом контракта стоимостью 1,6 млрд руб., посчитав отсутствие камер на стройплощадке и задержки с проектной документацией недостаточными для этого основаниями. Между тем власти уже успели заключить новое соглашение с другой компанией. По оценке юристов, решение арбитража может поставить городские власти перед выбором: выплатить компенсацию «Сибросу» или вернуть его на объект с компенсацией уже новому подрядчику.