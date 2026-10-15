Пермский застройщик регистрирует товарный знак для нового жилищного комплекса в центре города
ООО СЗ «Квартал 137», девелопер квартала на улице Луначарского (бывший дом Есенина), регистрирует новый товарный знак «Ряды». Информация об этом опубликована на сайте znakoved. Как пояснил директор ГК «Ноден» (ООО СЗ «Квартал 137») Станислав Господаров, товарный знак станет частью бренд-концепции будущего квартала, который получит название «Ряды». «Это прямая отсылка к функциональной наполненности квартала. Все важное рядом, поэтому — “Ряды”»,— уточнил Станислав Господаров. Кроме того, в проекте будет отражен образ купеческой Перми.
В настоящее время компания находится на завершающем этапе проработки проектно-сметной документации, готовится к прохождению строительной экспертизы и получению полного пакета разрешительной документации. «Проект будет реализовываться четырьмя очередями строительства, а бренд “Ряды” является платформой для образа и названия каждой очереди. К примеру, первая очередь будет поименована как “Вороной ряд”, что ассоциируется с вороной купеческой тройкой лошадей»,— рассказал директор компании.
Напомним, что на территории площадью около 3,75 га в квартале №137, ограниченном улицами Луначарского, Пушкина, Куйбышева и Комсомольским проспектом, планируется построить жилье. Девелопер застройки — СЗ «Квартал №137» заключил с краевыми властями соглашение о КРТ. В социальные обязательства инвестора входят создание торговых галерей, спортивно-оздоровительного центра с бассейном длиной 25 м и детской поликлиники на 200 посещений в смену.