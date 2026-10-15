Пермский застройщик регистрирует товарный знак для нового жилищного комплекса в центре города

ООО СЗ «Квартал 137», девелопер квартала на улице Луначарского (бывший дом Есенина), регистрирует новый товарный знак «Ряды». Информация об этом опубликована на сайте znakoved. Как пояснил директор ГК «Ноден» (ООО СЗ «Квартал 137») Станислав Господаров, товарный знак станет частью бренд-концепции будущего квартала, который получит название «Ряды». «Это прямая отсылка к функциональной наполненности квартала. Все важное рядом, поэтому — “Ряды”»,— уточнил Станислав Господаров. Кроме того, в проекте будет отражен образ купеческой Перми.