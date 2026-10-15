На Дону издержки бизнеса на надзор за продажей табака оценили в 13,4 млн рублей

Дополнительные расходы областного и местных бюджетов в связи с введением регулирования не предусмотрены. В отчете также указано, что проект не устанавливает новых обязательных требований, запретов и ограничений для бизнеса, а определяет порядок контроля за соблюдением действующего законодательства.