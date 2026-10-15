На Дону издержки бизнеса на надзор за продажей табака оценили в 13,4 млн рублей
В Ростовской области расходы бизнеса на введение регионального надзора за розничной продажей табачной и никотинсодержащей продукции оценили в 13,4 млн руб. за шесть лет. Соответствующие расчеты приведены в сводном отчете об оценке регулирующего воздействия проекта постановления правительства региона, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Документ подготовил департамент потребительского рынка Ростовской области. Проект предусматривает введение с 1 марта 2027 года отдельного порядка регионального контроля за розничной продажей табачной и никотинсодержащей продукции. По оценке разработчика, регулирование может затронуть около 6,5 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В расчет расходов включены информационные издержки в размере 12,5 млн руб. и альтернативные издержки в размере 849,1 тыс. руб. Они связаны с участием представителей бизнеса в контрольных мероприятиях и взаимодействием с инспекторами. Содержательные издержки в отчете не предусмотрены.
Новый порядок предполагает проведение контрольных закупок, инспекционных визитов, выездных и документарных проверок, мониторинговых закупок, а также наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездные обследования. При организации надзора планируется использовать риск-ориентированный подход и профилактические мероприятия.
В департаменте потребительского рынка необходимость принятия постановления объясняют потребностью в системном выявлении и предупреждении нарушений в сфере розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции. Проект разработан в соответствии с федеральным законодательством о государственном контроле и регулировании оборота табачной продукции.
Дополнительные расходы областного и местных бюджетов в связи с введением регулирования не предусмотрены. В отчете также указано, что проект не устанавливает новых обязательных требований, запретов и ограничений для бизнеса, а определяет порядок контроля за соблюдением действующего законодательства.
Публичные консультации по проекту постановления продлятся до 11 ноября 2026 года. Предполагается, что документ вступит в силу 1 марта 2027 года.