Губернатор Красноярского края планирует сократить штаты на 15%

Это не первый случай, когда глава Красноярского края сокращает штаты. В 2014 году Виктор Толоконский объявлял о сокращении численности государственных гражданских служащих не менее чем на 15%. Тогда, например, был упразднен институт уполномоченных губернатора в территориальных округах.