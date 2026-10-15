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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Сибирь

Губернатор Красноярского края планирует сократить штаты на 15%

Красноярский губернатор Михаил Котюков поручил председателю краевого правительства Алексею Медведеву подготовить предложения о сокращении численности сотрудников госорганов на 15%. Об этом он сообщил в своем канале в «Макс».
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков

Влад Некрасов / Коммерсантъ

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«Система госуправления сегодня меняется. Нужно расширять использование в работе современных сервисов, упрощать внутренние процессы, избавляться от лишних процедур и бюрократии. Часть функций уже поэтапно переходит в цифровой формат. Поэтому штат органов власти должен становиться более компактным и эффективным»,— объяснил губернатор свое решение.
Это не первый случай, когда глава Красноярского края сокращает штаты. В 2014 году Виктор Толоконский объявлял о сокращении численности государственных гражданских служащих не менее чем на 15%. Тогда, например, был упразднен институт уполномоченных губернатора в территориальных округах.
Валерий Лавский