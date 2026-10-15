Губернатор Красноярского края планирует сократить штаты на 15%
Красноярский губернатор Михаил Котюков поручил председателю краевого правительства Алексею Медведеву подготовить предложения о сокращении численности сотрудников госорганов на 15%. Об этом он сообщил в своем канале в «Макс».
«Система госуправления сегодня меняется. Нужно расширять использование в работе современных сервисов, упрощать внутренние процессы, избавляться от лишних процедур и бюрократии. Часть функций уже поэтапно переходит в цифровой формат. Поэтому штат органов власти должен становиться более компактным и эффективным»,— объяснил губернатор свое решение.
Это не первый случай, когда глава Красноярского края сокращает штаты. В 2014 году Виктор Толоконский объявлял о сокращении численности государственных гражданских служащих не менее чем на 15%. Тогда, например, был упразднен институт уполномоченных губернатора в территориальных округах.