По ком шуршит пакетик
Девять предприятий из Пензенской области попали под новые санкции Евросоюза
В 22-й пакет санкций Евросоюза вошли девять предприятий и НИИ Пензенской области. Они формируют кластер, охватывающий широкий ряд направлений оборонно-промышленного комплекса — от разработки и изготовления электронных компонентов до готовых систем РЭБ и защищенных систем управления. Эксперты отмечают, что ограничения ЕС никак не повлияют на работу компаний.
Девять предприятий Пензенской области попали в 22-й пакет санкций Евросоюза (ЕС). Все они специализируются на разработке и производстве компонентов в рамках гособоронзаказа. «Ъ — Средняя Волга» рассказывает, кто попал в черный список ЕС.
АО «Кермет»
Зарегистрировано в Белинском 20 мая 1996 года (Rusprofile). Профиль деятельности «Кермета» включает производство электронных компонентов и радиоизделий. Гендиректором является Виктор Щербаков. «Мы производим и поставляем 16 типов постоянных и регулируемых проволочных резисторов, наборов резисторов и сборок на их основе. Более чем 40-летний опыт работы на рынке изделий электронной техники, оснащенность современным оборудованием и квалифицированные кадры позволяют нам оперативно и качественно выполнять заказы наших клиентов»,— говорится на сайте компании.
АО «Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов» (НИИЭМП)
Зарегистрировано в Пензе 30 декабря 2011 года (существует с 1959 года). Предприятие специализируется на электронно-механических приборах, а также датчиках для систем вооружения и военной техники. Гендиректор — Андрей Бахарев. На сайте института указаны некоторые типы выпускаемой продукции: резисторы и резисторные компоненты; гибридные интегральные схемы; вакуумные высокочастотные коммутирующие устройства и конденсаторы; контрольно-измерительные приборы для топливно-энергетического комплекса; контрольно-измерительное и технологическое оборудование для производства резисторов и вакуумных коммутирующих устройств.
АО «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт» (ПНИЭИ)
Зарегистрировано в Пензе 30 декабря 2011 года (существует с 1958 года). Направления деятельности предприятия включают разработку и производство источников тока, электронных систем и специальной электроники. Институт имеет патенты в области источников питания для военной техники и специальных электронных систем. Гендиректор — Алексей Юнин.
АО «Радиозавод» (Пензенский радиозавод)
Зарегистрировано в Пензе 14 января 2004 года (существует с 1975 года). Предприятие специализируется на производстве радиоэлектронной аппаратуры, а также комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи. Компания является одним из ключевых поставщиков Министерства обороны РФ. Гендиректор — Олег Ратников. «Завод оснащен современными видами высокопроизводительного оборудования и новейшими технологиями, что позволяет выпускать разные виды продукции»,— говорится на сайте предприятия.
АО «Нижнеломовский электромеханический завод» (НЛЭМЗ)
Зарегистрировано в Нижнем Ломове 29 августа 2011 года (существует с 1938 года). Предприятие входит в контур холдинга «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех». Гендиректор — Андрей Сапожников. Согласно основному виду деятельности завод занимается производством оружия и боеприпасов. «На сегодняшний день НЛЭМЗ является передовым разработчиком и поставщиком звукоизоляционной продукции. Компания предлагает современные решения для снижения уровня шума в промышленных, общественных и жилых объектах — от отдельных материалов до комплексных систем звукоизоляции»,— говорится на сайте компании.
АО «Научно-исследовательский институт физических измерений» (НИИФИ)
Зарегистрировано в Пензе 1 апреля 2009 года (существует с 1960 года). Предприятие входит в состав холдинга «Технодинамика». Направления деятельности института включают разработку и производство датчиков, измерительных комплексов и бортовой аппаратуры. Гендиректор — Алексей Дмитриенко. «С момента основания НИИФИ специализируется на разработке и производстве датчиков физических величин для ракетно-космической техники. В 1978 году преобразован в самостоятельный НИИ физических измерений»,— писал “Ъ”.
АО «Лайтком»
Зарегистрировано в Пензе 29 мая 2001 года. Предприятие специализируется на выпуске светотехники и электронных модулей. Продукция «Лайткома» имеет двойное назначение. Гендиректор — Игорь Ручков. «Мы создаем возможности для реализации любых идей и проектов, основанных на достижениях современной электроники, электронных компонентов и технологий»,— говорится на сайте компании.
ООО «Кузнецкий завод конденсаторов»
Зарегистрировано в Кузнецке 10 февраля 2009 года (существует с 1958 года). Профиль деятельности предприятия включает производство конденсаторов, в том числе предназначенных для военной электроники. Гендиректор — Константин Фадеев. «Наше основное направление — производство конденсаторов, по качеству и надёжности превосходящих продукцию отечественного производства и не уступающих импортным аналогам, и по ценам, доступным российскому потребителю»,— говорится на сайте компании.
АО «Пензенское производственное объединение ЭВТ им. В. А. Ревунова» (ППО ЭВТ)
Зарегистрировано в Пензе 13 января 2012 года (существует с 1946 года). Направления деятельности предприятия включают производство вычислительной техники, защищенных автоматизированных систем управления и специальных вычислителей. Гендиректор — Юрий Мерзляков. «С 1994 года завод начал производство „белой“ бытовой техники и на сегодняшний день является одним из крупнейших производителей бытовой техники под брендами Deluxe и Electronicsdeluxe»,— говорится на сайте компании.
«Компании, специализирующиеся на радиоэлектронике, датчиках и взрывателях, сейчас имеют прекрасную базу для того, чтобы стать лидерами в этой новой парадигме»,— считает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.
«Учитывая, что эти организации выполняют гособоронзаказ, внутренний спрос на их продукцию сохранится и даже возрастет. В то время как европейские компоненты стали менее доступными, открываются новые возможности для сотрудничества с другими странами, которые не присоединились к санкциям. Это приводит к диверсификации экспортных направлений и расширению географии поставок»,— объяснил собеседник “Ъ”.
«Для производств, загруженных гособоронзаказом, прямые потери близки к нулю»,— отметил старший преподаватель кафедры финансового и инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финуниверситета при Правительстве Александр Кудряшов. «Выручка формируется в рублях из федерального бюджета, заказчик находится внутри страны, счетов и имущества в ЕС у таких организаций нет, вывоз в Россию товаров двойного назначения и электроники запрещен с 2022 года. Легального европейского канала поставок не было и до нового списка»,— рассказал собеседник “Ъ”, отметив, что на сегодняшний день закупка импортных микросхем, измерительной техники и станков идет по удлиненным цепочкам с ростом стоимости и сроков.