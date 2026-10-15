По ком шуршит пакетик

Зарегистрировано в Пензе 30 декабря 2011 года (существует с 1959 года). Предприятие специализируется на электронно-механических приборах, а также датчиках для систем вооружения и военной техники. Гендиректор — Андрей Бахарев. На сайте института указаны некоторые типы выпускаемой продукции: резисторы и резисторные компоненты; гибридные интегральные схемы; вакуумные высокочастотные коммутирующие устройства и конденсаторы; контрольно-измерительные приборы для топливно-энергетического комплекса; контрольно-измерительное и технологическое оборудование для производства резисторов и вакуумных коммутирующих устройств.