И вновь продолжается сбой
У пермяков возникли сложности с вызовом такси
Вчера утром пермяки снова массово столкнулись с нарушениями в работе сервиса «Яндекс Go». Многие пользователи не смогли вызвать такси, а водители жалуются на проблемы с навигацией и невозможностью вывести со счетов «Яндекса» заработанные средства. Представители крупных автопарков говорят, что временно от аренды машин отказались около 10% водителей. Уменьшение числа автомобилей на линии привело к росту цен. Профессиональные таксисты пытаются работать с другими сервисами. В «Яндекс Go» говорят, что сервис работает штатно, но у некоторых функций могут происходить перебои.
Серьезные проблемы в работе сервисов «Яндекса», которые коснулись жителей Пермского края, начались в минувшую пятницу из-за атаки БПЛА на дата-центры компании. После ударов по объектам в Рязанской и Калужской областях у пользователей не работали «Яндекс доставка», «Алиса», «Кинопоиск», «Яндекс музыка» и «Яндекс Go» (приложение для таксистов и пассажиров). В воскресенье, 11 октября, в течение нескольких часов в Перми было невозможно вызвать такси. Кроме того, пассажиры отмечали резкий рост стоимости поездок. Вчера утром ситуация повторилась. Некоторые пользователи фиксировали, что «Яндекс Go» не назначает машину. Другие сообщали, что приложение вообще не загружалось.
Проблемы с работой приложения коснулись и водителей такси. По словам опрошенных «Ъ-Прикамье» водителей, уже на протяжении нескольких дней они испытывают трудности с навигацией. Таксисты жалуются, что не видят местоположение своего автомобиля и точку, откуда нужно забрать заказчика. Из-за этого многие водители не выходят на маршруты. Недостаток машин на линии, по их мнению, привел к росту средней цены поездки на 30–50%. Часть водителей рассказали, что не могут вывести деньги, которые зачисляются в качестве оплаты на их счет в «Яндекс Банке». «Это началось еще 10 октября. Сервис обещал решить проблему в течение суток, но пока распоряжаться своими деньгами я до сих пор не могу»,— пояснил «Ъ-Прикамье» один из водителей.
Согласно открытым данным, в Перми, кроме «Яндекс Go», такси можно вызвать через приложения «Ситимобил», «Максим», Tap Taxi и Uber. Кроме того, в городе работает несколько сервисов VIP-такси: «Президент», «Элеганс» и другие. С представителями местных компаний «Ъ-Прикамье» связаться не удалось.
Руководитель таксопарка «Эпоха» (насчитывает более 1 тыс. автомобилей) Дмитрий Еньчев отметил, что после сбоев сервисов «Яндекса» около 10% водителей-арендаторов сдали машины в таксопарк, чтобы переждать кризис. «Кто-то машину не сдал, но на линию не выходит. Поэтому, я думаю, процент намного больше — тридцать-сорок. На данный момент приложение для клиентов работает, водители могут получать заказы, однако работа до сих пор не всегда корректна, бывают сбои. Основная проблема — вывод денежных средств. Хотя постепенно все восстанавливается. У водителей уже получается вывести до 6 тыс. руб. Постепенно проблемы устраняют. Первым делом восстановили работу сервисов в Москве, теперь — в регионах. В „Яндексе“ говорят, что полное восстановление может занять больше месяца»,— рассказал господин Еньчев. По его словам, рост цены поездки связан в том числе со снижением количества водителей, поскольку растет спрос.
Владелец одного из небольших таксопарков в Перми говорит, что после атак БПЛА на дата-центры «Яндекса» он не испытывает проблем со сдачей машин в аренду. «Подавляющее большинство наших клиентов — это профессиональные таксисты, а не те, кто берет автомобиль и ездит в свободное от основной работы время. Поэтому при возникновении проблем с „Яндексом“ или Uber они начинают работать через другие сервисы — „Максим“ или Tap Taxi. Для таких водителей это, как правило, единственный источник заработка, так что выбора у них нет»,— подчеркнул владелец таксопарка.
В пресс-службе «Яндекс Go» уверяют, что в Пермском крае сервис уже работает штатно: пользователи могут заказать машину в приложении, водители выходят на линию. «Отдельные функции еще могут работать с перебоями — мы продолжаем их восстанавливать. Спрос и цены соответствуют сезону и, как обычно, колеблются в зависимости от погоды, пробок и пиковых часов. Водителей на линии достаточно, чтобы все желающие могли уехать. Выплаты партнерам за последние дни мы возобновили, и стараемся как можно скорее вернуть их в обычный график — все деньги за выполненные заказы обязательно направим водителям»,— рассказали в компании.