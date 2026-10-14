И вновь продолжается сбой

Проблемы с работой приложения коснулись и водителей такси. По словам опрошенных «Ъ-Прикамье» водителей, уже на протяжении нескольких дней они испытывают трудности с навигацией. Таксисты жалуются, что не видят местоположение своего автомобиля и точку, откуда нужно забрать заказчика. Из-за этого многие водители не выходят на маршруты. Недостаток машин на линии, по их мнению, привел к росту средней цены поездки на 30–50%. Часть водителей рассказали, что не могут вывести деньги, которые зачисляются в качестве оплаты на их счет в «Яндекс Банке». «Это началось еще 10 октября. Сервис обе­щал решить проблему в течение суток, но пока распоряжаться своими деньгами я до сих пор не могу»,— пояснил «Ъ-Прикамье» один из водителей.