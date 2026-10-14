Ипотечная просрочка на новостройки на Дону выросла на 47%

Общий ипотечный портфель Ростовской области, согласно приведённым агентством данным, вырос со 121 млрд руб. в начале 2024 года до 130 млрд руб. на начало 2026-го, затем немного сократился — до 129 млрд руб. к 1 сентября. На Кубани динамика была иной: портфель уменьшился с 252 млрд до 185 млрд руб., а доля просрочки поднялась с 0,36% до 2,43%. Эти региональные сравнения показывают, почему рост просрочки на Дону пока не означает сопоставимого ухудшения всего ипотечного рынка: просроченный долг растет, но его доля в портфеле остается небольшой.