Ипотечная просрочка на новостройки на Дону выросла на 47%
За январь—август 2026 года просроченная задолженность по ипотеке на строящееся жильё в Ростовской области выросла на 231 млн руб., до 722 млн руб. Регион занял третье место в России по абсолютному приросту таких долгов после Краснодарского края и Московской области, следует из данных агентства «Долговой консультант».
На 1 января просрочка в области составляла 491 млн руб. За восемь месяцев она увеличилась на 47%. Для сравнения: на начало 2024 года показатель равнялся 197 млн руб., на начало 2025-го — 256 млн руб. К сентябрю 2026 года сумма стала в 3,7 раза выше уровня начала 2024-го. Речь идет именно о кредитах на покупку строящегося жилья, обеспеченных правами требования по договорам долевого участия, а не обо всей ипотеке в регионе.
В Краснодарском крае просрочка в этом сегменте прибавила 957 млн руб., в Московской области — 280 млн руб. По общей сумме неплатежей среди регионов лидирует Кубань: около 4,5 млрд руб. В Москве накопилось 2,4 млрд руб., в Подмосковье — 1,6 млрд руб. Аналитики связывают крупные абсолютные значения с масштабом строительства в этих регионах. По стране за январь—август просроченные платежи по ипотеке на новостройки превысили 22,5 млрд руб., увеличившись на 3,85 млрд руб., или на 21%. При этом портфель таких кредитов сократился на 476 млрд руб., до 4,19 трлн руб.; доля просрочки выросла с 0,4% до 0,54%.
В Ростовской области доля просроченных платежей в портфеле ипотеки на строящееся жилье составляет 0,56%. Это выше общероссийских 0,54%, но всё ещё заметно меньше 1%. Генеральный директор «Долгового консультанта» Денис Аксенов назвал ситуацию в сегменте некритичной при такой доле, однако отметил, что ужесточение условий семейной ипотеки с 1 октября может сначала повысить этот показатель.
Агентство относит рост просрочки к последствиям кредитных схем, популярных в 2023–2024 годах: траншевой ипотеки, рассрочек от застройщиков и предложений без первоначального взноса. По оценке экспертов, некоторым покупателям стало сложнее обслуживать кредит после перехода к полноценным платежам; среди должников выросла доля заемщиков с рыночными ставками. Это объяснение относится к оценкам участников рынка, а не к отдельной статистике по причинам просрочки.
Общий ипотечный портфель Ростовской области, согласно приведённым агентством данным, вырос со 121 млрд руб. в начале 2024 года до 130 млрд руб. на начало 2026-го, затем немного сократился — до 129 млрд руб. к 1 сентября. На Кубани динамика была иной: портфель уменьшился с 252 млрд до 185 млрд руб., а доля просрочки поднялась с 0,36% до 2,43%. Эти региональные сравнения показывают, почему рост просрочки на Дону пока не означает сопоставимого ухудшения всего ипотечного рынка: просроченный долг растет, но его доля в портфеле остается небольшой.