Спикера горсобрания Каспийска арестовали по делу о 6 млн рублей
Суд заключил под стражу председателя Собрания депутатов Каспийска Абдулвахида Джаватова. Следствие обвиняет его в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. О мере пресечения Следственное управление СКР по Дагестану сообщило 14 октября.
Накануне ведомство заявило, что предъявило Абдулвахиду Джаватову обвинение. В сообщениях не указаны срок ареста и дата заседания. В официальном Telegram-канале господин Джаватов значится как Председатель Собрания депутатов городского округа «город Каспийск» и екретарь Каспийского местного отделения Партии «Единая Россия».
По версии следствия, Абдулвахид Джаватов действовал вместе с бывшим главой Каспийска Борисом Гонцовым и руководителем одного из муниципальных учреждений. Они заключали договоры на информационное освещение деятельности городских структур. С июля по сентябрь 2022 года коммерческой организации перечислили из бюджета свыше 6 млн руб. Следствие считает, что оплаченные услуги фактически не оказали в полном объеме. Дело расследует первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК; следователи продолжают собирать доказательства и устанавливать обстоятельства предполагаемого хищения.
Обвинение предъявили по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Эта квалификация относится к версии следствия; суд еще не рассматривал дело по существу, а обвиняемый считается невиновным, пока его вину не установит вступивший в силу приговор. В сообщениях ведомства не названы коммерческая организация, муниципальное учреждение и конкретные договоры, а также не приведена сумма установленного ущерба сверх указания на перечисленные более 6 млн руб.
Дело Джаватова появилось на фоне другого расследования в отношении Бориса Гонцова. В июле 2026 года СК сообщил о подозрении бывшему мэру в получении взятки: по версии следствия, весной 2023 года он и начальник отдела муниципального контроля получили от застройщика пять квартир общей стоимостью более 18 млн руб. за содействие во вводе в эксплуатацию многоквартирного дома, построенного, как утверждает следствие, с нарушениями.