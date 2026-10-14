Спикера горсобрания Каспийска арестовали по делу о 6 млн рублей

Обвинение предъявили по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Эта квалификация относится к версии следствия; суд еще не рассматривал дело по существу, а обвиняемый считается невиновным, пока его вину не установит вступивший в силу приговор. В сообщениях ведомства не названы коммерческая организация, муниципальное учреждение и конкретные договоры, а также не приведена сумма установленного ущерба сверх указания на перечисленные более 6 млн руб.