В Томске на площади 3 тысяч кв. метров горит завод

По данным ведомства, пострадавших нет. На месте работают 82 человека и 29 единиц техники. В 21:33 по местному времени возгорание было локализовано. В облпрокуратуре уточнили, что пожар произошел в здании на Кузовлевском тракте, 8/1. Надзорное ведомство проводит проверку.