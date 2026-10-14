В Томске на площади 3 тысяч кв. метров горит завод
Обновлено
На площади 3 тыс. кв. м горит завод по производству деревянных плит в Томске. Предварительно установлено, что загорелось оборудование в сушильном цехе, сообщает ГУ МЧС региона.
По данным ведомства, пострадавших нет. На месте работают 82 человека и 29 единиц техники. В 21:33 по местному времени возгорание было локализовано. В облпрокуратуре уточнили, что пожар произошел в здании на Кузовлевском тракте, 8/1. Надзорное ведомство проводит проверку.
По данным 2ГИС, на Кузовлевском тракте в Томске располагается единственный в городе завод по выпуску OSB-плит. Предприятие принадлежит ООО «Монолит-строй» (бренд «Латат», прим. «Ъ-Сибирь»,).