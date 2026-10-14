Экс-чиновник дагестанского минздрава обвиняется в растрате 143 млн на питание
Правоохранители предъявили претензии экс-начальнику управления фармации и государственных закупок дагестанского Минздрава, сообщает пресс-служба Следственного Комитета Российской Федерации.
По версии следствия, чиновник превысил предоставленные ему служебные полномочия — соответствующая статья УК РФ (пп. «в», «д» ч. 3 ст. 286) предусматривает серьезную уголовную ответственность. Поводом для возбуждения дела послужили материалы, направленные в следственные органы Управлением ФСБ по региону.
Согласно имеющимся данным, в марте 2026 года фигурант, занимавший должность руководителя профильного управления, подписал соглашение с частной коммерческой структурой о поставке лечебного питания на сумму, превышающую 143 млн руб. Между тем, по данным следствия, реальная нуждаемость медицинских учреждений в этой продукции надлежащим образом подтверждена не была.
Последствия этого решения затронули непосредственно пациентов: жители республики, страдающие хроническими заболеваниями, в результате оказались лишены необходимых медикаментов. Для исправления ситуации региону потребовалось изыскивать дополнительные средства из бюджета на приобретение лекарственных препаратов.
Помимо этого, подозреваемому инкриминируется неправомерная отмена ранее сформированных заявок на приобретение жизненно важных медикаментов. Это решение также существенно осложнило своевременное лекарственное обеспечение граждан.
В настоящее время следователи продолжают процессуальные мероприятия, направленные на восстановление полной картины произошедшего и установление всего круга причастных лиц.