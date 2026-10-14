Экс-чиновник дагестанского минздрава обвиняется в растрате 143 млн на питание

Согласно имеющимся данным, в марте 2026 года фигурант, занимавший должность руководителя профильного управления, подписал соглашение с частной коммерческой структурой о поставке лечебного питания на сумму, превышающую 143 млн руб. Между тем, по данным следствия, реальная нуждаемость медицинских учреждений в этой продукции надлежащим образом подтверждена не была.