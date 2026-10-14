Двойная ставка

В открытом письме господин Андреев также ссылается на практику других регионов, руководители которых после введения федерального вознаграждения отказались от выплат из региональных бюджетов, но примеры при этом не приводятся. Между тем федеральный указ не содержит прямого запрета на сохранение регионального денежного содержания. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, именно поэтому для отказа от него требуется изменение республиканского законодательства.