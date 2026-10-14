Двойная ставка

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Главу Чувашии Олега Николаева призвали отказаться от региональной выплаты
Депутат Госсовета Чувашии Александр Андреев направил главе республики Олегу Николаеву открытое письмо, в котором предложил ему добровольно отказаться от денежного вознаграждения из регионального бюджета. По подсчетам парламентария, это позволит сэкономить бюджету республики более 6 млн руб. в год. Ранее депутат направил в Госсовет Чувашии законопроект, который должен закрепить отказ на уровне регионального закона.
Депутат Госсовета Чувашии Александр Андреев призвал главу республики Олега Николаева отказаться от выплаты из бюджета региона, следует из открытого письма, с которым ознакомился «Ъ Волга-Урал». Парламентарий считает, что после установления для губернаторов федерального денежного вознаграждения на уровне заместителя председателя правительства региональная выплата должна быть отменена.
С 1 января 2026 года высшие должностные лица субъектов получают денежное вознаграждение за счет федерального бюджета. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 1 апреля 2025 года. Размер выплаты установлен на уровне денежного вознаграждения заместителя председателя правительства России. Средства на нее предусмотрены федеральным бюджетом на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.
При этом в бюджете Чувашии сохраняется финансирование денежного содержания главы республики. Господин Андреев предлагает Олегу Николаеву добровольно отказаться от этой выплаты, ссылаясь на дефицит средств для медицины, поддержки многодетных семей и участников СВО.
В разговоре с «Ъ Волга-Урал» господин Андреев отметил, что, по его подсчетам, отказ позволит республике экономить более 6 млн руб. в год. В администрации главы Чувашии от комментариев отказались.
Весной 2026 года господин Андреев внес в Госсовет соответствующий законопроект. Документ поступил в парламент 27 апреля и был внесен 13 мая 2026 года. Однако, по словам Александра Андреева, документ до сих пор не рассмотрен. Ранее депутат поднимал вопрос о региональной выплате при обсуждении бюджета, но его предложение не получило поддержки коллег.
«Мои законопроекты там по два-три года лежат без всякого действия. Поэтому у меня нет иллюзий, что законопроект будет рассмотрен в ближайшие годы. Но будем настаивать, чтобы все-таки его, по крайней мере, рассмотрели»,— подчеркнул депутат.
В открытом письме господин Андреев также ссылается на практику других регионов, руководители которых после введения федерального вознаграждения отказались от выплат из региональных бюджетов, но примеры при этом не приводятся. Между тем федеральный указ не содержит прямого запрета на сохранение регионального денежного содержания. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, именно поэтому для отказа от него требуется изменение республиканского законодательства.
В большей части российских регионов главы не отказываются от выплат вознаграждений из регионального бюджета, сохраняя и местную, и федеральную оплату. Известно, что в декабре 2025 года законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон, согласно которому с 1 января 2026 года зарплата губернатора Александра Беглова выплачивается из федерального бюджета.