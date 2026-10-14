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Газета «Коммерсантъ»

Дни рождения

Сегодня день рождения у олимпийской чемпионки по теннису Елены Дементьевой
Елена Дементьева

Елена Дементьева

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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Ее поздравляет олимпийская чемпионка по теннису, экс первая ракетка мира в парном разряде, заслуженный мастер спорта РФ Елена Веснина:
— Лена, поздравляю тебя с днем рождения! Ты — знаковый человек для нашего спорта, который очень много сделал для российского тенниса. Ты всегда делилась советами, в том числе со мной, самые теплые воспоминания о том времени. Я хочу пожелать тебе крепкого здоровья — и тебе, и детям. Знаю, что теннис в твоей жизни присутствует плотно, поэтому хотелось бы чаще видеть тебя на экране, мы это очень любим. Ты очень важный человек в моей жизни, ты многое мне дала, мотивировала меня в том числе. И конечно, хочу пожелать самого главного — семейного счастья, благополучия, ты мама уже трех деток, поэтому всего самого доброго твоей семье.
Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Газета «Коммерсантъ» №191

от 15.10.2026, стр. 12
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