— Лена, поздравляю тебя с днем рождения! Ты — знаковый человек для нашего спорта, который очень много сделал для российского тенниса. Ты всегда делилась советами, в том числе со мной, самые теплые воспоминания о том времени. Я хочу пожелать тебе крепкого здоровья — и тебе, и детям. Знаю, что теннис в твоей жизни присутствует плотно, поэтому хотелось бы чаще видеть тебя на экране, мы это очень любим. Ты очень важный человек в моей жизни, ты многое мне дала, мотивировала меня в том числе. И конечно, хочу пожелать самого главного — семейного счастья, благополучия, ты мама уже трех деток, поэтому всего самого доброго твоей семье.