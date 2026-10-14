При взрыве на заводе Intel в Израиле пострадали три человека
На заводе Intel в Кирьят-Гате в южном округе Израиля произошел взрыв, после чего начался пожар. Пострадали три человека, их в тяжелом состоянии доставили в больницу, пишет Ynet.
На месте возгорания работали восемь пожарных бригад. Пожар удалось потушить. Специалисты также установили, что при ЧП в воздух выбросило опасный для вдыхания токсичный газ — трифторид азота.
Предварительной причиной инцидента полиция назвала взрыв газового баллона. Местным жителям рекомендовали не приближаться к месту происшествия.