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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
МирБедствия

При взрыве на заводе Intel в Израиле пострадали три человека

На заводе Intel в Кирьят-Гате в южном округе Израиля произошел взрыв, после чего начался пожар. Пострадали три человека, их в тяжелом состоянии доставили в больницу, пишет Ynet.
На месте возгорания работали восемь пожарных бригад. Пожар удалось потушить. Специалисты также установили, что при ЧП в воздух выбросило опасный для вдыхания токсичный газ — трифторид азота.
Предварительной причиной инцидента полиция назвала взрыв газового баллона. Местным жителям рекомендовали не приближаться к месту происшествия.