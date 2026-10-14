«Это отсылка к нашей бесконечной завороженности собой»

— Раньше работали филиалы ГСЦИ, они же — филиалы Пушкинского музея. Набирало обороты большое фестивальное движение, связанное с современными художественными практиками. А сейчас все это перезагружается. За последние четыре года многое исчезло, а новое еще не успело появиться. Некоторые возлагали надежды на новые культурные кластеры, но институциональная работа здесь пока не ведется. Недавно на одной конференции мы говорили о том, как важна современная инфраструктура: поддержку получают регионы, в которых она есть. Можно вспомнить Пермскую художественную галерею: ее открытия долго ждали, и теперь вокруг нее складывается особое сообщество. Или Третьяковскую галерею в Самаре, которая в последнее время совершенно расцвела. В Самаре же в начале этого года открылась реконструированная галерея «Виктория». А вот города, опиравшиеся на проектную работу, переживают тяжелые времена. В этом смысле сильно просел и мой любимый Екатеринбург. Поэтому мы, как дом культуры, расположенный в Москве, стараемся быть понятными и интересными людям, живущим и работающим в совершенно других контекстах и условиях.