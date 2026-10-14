Зубы — на полку
В Челябинске выставлены на продажу несколько стоматологических клиник
Владельцы сразу нескольких небольших стоматологических клиник в Челябинске выставили их на продажу. Только за последнюю неделю пять подобных объявлений появилось на платформе Avito. Эксперты, опрошенные «Ъ-Южный Урал», расходятся во мнениях, считать ли это новой тенденцией на рынке, однако отмечают общий спад отрасли из-за снизившейся покупательской способности населения и считают, что небольшим клиникам непросто выдержать конкуренцию с крупными сетями стоматологий.
В Челябинске выставлены на продажу несколько стоматологических клиник. Только за последнюю неделю пять подобных объявлений появилось на платформе Avito. При этом три стоматологии достаточно известны в городе.
Так, за 29 млн руб. выставлена на продажу «клиника премиум-класса», расположенная в Ленинском районе на улице Трубников, 3.
В стоимость входит помещение площадью 150 кв. м, в котором выполнен «дорогой дизайнерский ремонт», комплект современного импортного оборудования. Предмет покупки — «новая ООО, без долгов и обременений» с действующими лицензиями на все виды стоматологической деятельности. Также в объявлении утверждается, что весь персонал клиники готов остаться работать с новыми владельцами.
По данным систем «Яндекс. Карты» и «СПАРК-Интерфакс», по адресу, указанному в объявлении, расположена стоматология «АюбиКлиник», лицензия на которую выдана в 2024 году ООО «Стом174». Основатель и гендиректор клиники — Олимджон Аюбов, владелец — Саидшох Таибов. Доходы компании за 2025 год — чуть менее 3,5 млн руб., чистая прибыль — 1,9 млн руб. Олимджон Аюбов также числится владельцем и директором ООО «Аюби», которое также занимается стоматологической практикой.
За 35 млн руб. продается стоматология в Металлургическом районе по улице 50-летия ВЛКСМ, 4. Форма продажи та же, что и в предыдущем случае,— «новое ООО, без долгов», с «ранее полученной» лицензией.
В цену сделки входит помещение площадью 176 кв. м с «дорогим ремонтом», в котором обустроены кабинет главного врача, три полностью оборудованных стоматологических кабинета, четыре стоматологических кресла, зуботехническая лаборатория, рентген-кабинет, диагностический кабинет, стерилизационная комната, а также технические и складские помещения.
По данным «Яндекс. Карты» и «СПАРК-Интерфакс», по ул. 50-летия ВЛКСМ, 4 располагался стоматологический центр «Гармония». Лицензия на осуществление медицинской деятельности выдана на ООО «СЦ „Гармония“», владельцем и гендиректором которого является Достонбек Зияев. В прошлом году у компании не было выручки, за 2024 год доход составил 2,35 млн руб., чистый убыток — более 0,5 млн руб. С прошлого года клиника, вероятно, фактически не осуществляет деятельности.
За 11 млн руб. продается стоматологическая клиника, арендующая помещение на 9-м этаже гостиницы «Видгоф». В объявлении о продаже указано, что клиника работает на рынке более 10 лет, помещение оснащено «всем необходимым оборудованием для осуществления стоматологической деятельности» и включает два стоматологических кабинета и оперблок с малой операционной в его составе, позволяющий проведение не только операций в полости рта, но и вмешательств с участием ортопедов, травматологов и хирургов под общим наркозом.
Отдельно в объявлении описано оформление интерьера — «просторный холл более 40 м с мебелью и стойкой ресепшен, выполненной под заказ из натурального дерева. Привезенный под заказ итальянский мягкий кожаный уголок и изготовленная под заказ остальная мебель. Есть винтажные предметы, привезенные из Китая и других стран, зона ресепшен стилизована под английский вокзал, а зона ожидания — под английский кабинет».
Форма предлагаемой сделки — «продажа юридического лица вместе с активами», при этом указана возможность купить только ООО с лицензией и правом аренды без мебели и оборудования (такой вариант оценен в 2 млн руб.).
По данным «Яндекс. Карты» и «СПАРК-Интерфакс», на 9-м этаже гостиницы «Видгоф» расположена стоматология, работающая под брендом «Digital Dentistry». Лицензия Росздравнадзора выдана на ООО «Прота», владельцем и руководителем которого является Игорь Сумлинский. Он же указан в качестве главного врача клиники. Доходы компании за 2025 год составили 14,9 млн руб., чистая прибыль — 1,13 млн руб.
По данным министерства здравоохранения Челябинской области, всего на территории региона работают более 800 организаций с лицензией на стоматологические услуги, включая зуботехнические лаборатории, чей бизнес-процесс ограничен производством протезов и не предполагает прямого взаимодействия с пациентами. Из них 134 — государственные или муниципальные стоматологии и более 700 юридических лиц — в частной собственности.
Эксперты, опрошенные «Ъ-Южный Урал», расходятся во мнении, считать ли продажу нескольких стоматологий тенденцией на рынке, однако отмечают общую непростую ситуацию в отрасли.
«Стоматологические клиники как открываются, так и продаются, в этом нет ничего необычного. Другое дело, что в последнее время наблюдается серьезный спад в отрасли: по разным данным, в 2026 году падение потока клиентов и выручки в разных городах России может достигать от трети до половины и даже более. Прежде всего, это касается массового сегмента — потребитель начал серьезно экономить, и это в том числе сказалось на его затратах на стоматологические услуги. Эти расходы либо стали слишком велики, либо их стараются по возможности отложить»,— считает основатель и совладелец ООО «Клиника доктора Куликова» (бренд «Швейцарская стоматология») Вячеслав Куликов.
По мнению эксперта, в этих условиях тяжелее всего приходится недавно открывшимся стоматологиям.
«Иногда такие клиники открывают молодые ребята, только окончившие медицинский университет, у которых есть либо деньги, либо партнеры с деньгами, готовые вложиться. Но на самом деле медицинский бизнес, даже такой распространенный, как стоматология,— сложное дело с большим количеством нюансов, требующее строгого соблюдения сложной нормативной базы, серьезных вложений в оборудование и материалы, умения качественно управлять бизнесом. Людям без достаточного опыта, собственного имени и клиентской базы трудно выдержать серьезную конкуренцию, которая в нынешних условиях только обострилась»,— убежден господин Куликов.
«Не выдерживают клиники, у которых нет бренда, что вызывает сложность с наработкой новой базы, или требуют значительных вложений в маркетинг. Кроме того, новые неизвестные, небольшие клиники проигрывают сетям, у которых есть экономический эффект масштаба»,— уверен основатель и совладелец сети стоматологий «Белый кит» Егор Хребтов.