Зубы — на полку

«Стоматологические клиники как открываются, так и продаются, в этом нет ничего необычного. Другое дело, что в последнее время наблюдается серьезный спад в отрасли: по разным данным, в 2026 году падение потока клиентов и выручки в разных городах России может достигать от трети до половины и даже более. Прежде всего, это касается массового сегмента — потребитель начал серьезно экономить, и это в том числе сказалось на его затратах на стоматологические услуги. Эти расходы либо стали слишком велики, либо их стараются по возможности отложить»,— считает основатель и совладелец ООО «Клиника доктора Куликова» (бренд «Швейцарская стоматология») Вячеслав Куликов.