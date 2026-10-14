Дело о халатности возбуждено из-за перебоев с поставкой продуктов в Эвенкию
Уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) возбуждено в связи с ненадлежащим обеспечением жителей Эвенкийского муниципального округа Красноярского края продуктами питания. Об этом сообщили в главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Как писал «Ъ-Сибирь», с середины прошлой недели в административном центре округа Туре и в Илимпийской группе поселений действует режим повышенной готовности. Решение было принято из-за невозможности судоходства на обмелевшей реке Нижняя Тунгуска, что вызвало перебои с поставками продуктов.
С середины сентября из Красноярска было выполнено несколько авиарейсов с продуктами питания для борьбы с их дефицитом. 14 октября администрация округа сообщила о доставке таким способом 7 тонн субсидированного продовольствия, в том числе 2,5 т картофеля, 1 т яиц и 1 т молока. Для их продажи установлена норма отпуска: 3 кг картофеля, литр молока и десяток яиц в одни руки.
Население Туры составляет около 4,3 тыс. человек.