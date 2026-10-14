Дело о халатности возбуждено из-за перебоев с поставкой продуктов в Эвенкию

С середины сентября из Красноярска было выполнено несколько авиарейсов с продуктами питания для борьбы с их дефицитом. 14 октября администрация округа сообщила о доставке таким способом 7 тонн субсидированного продовольствия, в том числе 2,5 т картофеля, 1 т яиц и 1 т молока. Для их продажи установлена норма отпуска: 3 кг картофеля, литр молока и десяток яиц в одни руки.