Житель Башкирии похитил 350 тысяч рублей социальных выплат

По версии следствия, в феврале этого года фигурант дела обратился с заявлением в Республиканский центр социальной поддержки населения. Занизив свои доходы, он попросил предоставить ему адресную социальную помощь для индивидуальной предпринимательской деятельности в сфере изготовления строительных блоков.