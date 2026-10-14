Житель Башкирии похитил 350 тысяч рублей социальных выплат
Нефтекамский городской суд рассмотрит уголовное дело 39-летнего жителя Краснокамского района о хищении социальных выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По версии следствия, в феврале этого года фигурант дела обратился с заявлением в Республиканский центр социальной поддержки населения. Занизив свои доходы, он попросил предоставить ему адресную социальную помощь для индивидуальной предпринимательской деятельности в сфере изготовления строительных блоков.
После рассмотрения представленных документов с ним заключили социальный контракт и перечислили 350 тыс. руб., которые он присвоил.
Обвиняемый признал вину и полностью возместил причиненный ущерб.