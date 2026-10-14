«Челябинску нужно детское дзюдо»

Важно, что наш центр стал не просто местом притяжения для детского дзюдо Челябинска, но и пользуется известностью по всей России. Недавно от дзюдоистов из Владивостока поступила заявка на участие в нашем традиционном новогоднем турнире и последующем сборе на базе нашего центра. За тысячи километров они хотят ехать к нам на Южный Урал, потому что условия для тренировок и соревнований у нас — лучшие в стране. На новогоднем сборе в январе 2026 года в центре единовременно занималось 550 юных спортсменов со всей страны. И каждый чувствовал себя комфортно. Уверен, что такую первоклассно укомплектованную площадку по подготовке дзюдо Челябинск потерять не должен.