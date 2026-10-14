«Челябинску нужно детское дзюдо»
Заслуженный мастер спорта, основатель челябинского Центра дзюдо Денис Ярцев — о работе с детьми, непростых временах и перспективах будущего
Основанный несколько лет назад в Челябинске Центр дзюдо Дениса Ярцева быстро стал центром развития массового спорта в городе и получил признание у дзюдоистов всей страны. Сегодня из-за происходящих процессов в экономике он переживает непростые времена. О текущей ситуации и перспективах будущего рассказал заслуженный мастер спорта Денис Ярцев.
— Что происходит с Центром дзюдо?
— Мы прикладываем все усилия для того, чтобы созданный пять лет назад для развития массового детского спорта в Челябинске Центр дзюдо продолжил свое существование. Говорю «мы», потому что это общие усилия тренерского коллектива, родителей, тренирующихся у нас ребят и Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), по решению которого когда-то и появился наш Центр. Надо отдать должное ЧЭМК — в тяжелейших финансово-экономических условиях предприятие не бросает начатое доброе дело и старается найти выход из сложного положения, в котором очутился сейчас Центр дзюдо, носящий моё имя. Да, проблемы есть. Но мы их решаем сообща.
— В чем заключаются проблемы центра?
— Изначально ЧЭМК в нашей спортивной составляющей сделал ставку на развитие именно массового детского дзюдо. Добиться этого позволяли отличные стартовые условия — комбинат полностью взял на себя всю финансовую и материальную нагрузку: тренерам регулярно выплачивалась заработная плата, занятия в группах для детей проводились бесплатно, на средства комбината закупалась экипировка, форма, оборудование для занятий: новенькие татами и первоклассные спортивные тренажёры для общефизической подготовки. Оплачивались поездки наших воспитанников на соревнования.
Результат не заставил себя ждать — число занимающихся дзюдо мальчишек и девчонок быстро выросло до 1,3 тыс. человек. Это только стабильное ядро тренирующихся постоянно. Всего же за время существования нашего Центра познакомились с дзюдо, впитав основы здорового образа жизни, более 4 тыс. ребят. В 2024 году на цели развития массового детского спорта ЧЭМК направил 64 млн руб. Немногие челябинские предприятия могут позволить себе благотворительность такого масштаба.
Однако объективные экономические условия сейчас таковы, что финансирование пришлось сократить. Совместно с ЧЭМК мы ищем новые условия работы с детьми. Идеи и предложения есть. Но я отдаю себе отчет, что добиться той массовости, которую демонстрировал наш Центр дзюдо, уже не получится.
— Что нужно делать в первую очередь?
— ЧЭМК для занятий дзюдо с нуля построил двухэтажное помещение на улице Российской. Многими спортивными экспертами страны оно признается лучшим в России тренировочным комплексом для детского дзюдо. Его-то и нужно сохранить в первую очередь!
Здесь, как и прежде, должна кипеть спортивная жизнь. Комплекс действительно уникальный: три тренировочных зала, один зал с новенькими тренажерами для ОФП, просторная «комната ожидания» для родителей с видеоэкранами, большая парковка, обустроенная специально для тех машин, на которых папы и мамы привозят юных дзюдоистов. Мы с ЧЭМК совместно делали инфраструктурный проект этой школы дзюдо, стараясь учесть все мелочи и все современные возможности. Сюда привыкли ходить на занятия и тренироваться в комфортных условиях увлекшиеся дзюдо мальчишки и девчонки. Очень важно, чтобы поток желающих заниматься спортом не прекращался.
Важно, что наш центр стал не просто местом притяжения для детского дзюдо Челябинска, но и пользуется известностью по всей России. Недавно от дзюдоистов из Владивостока поступила заявка на участие в нашем традиционном новогоднем турнире и последующем сборе на базе нашего центра. За тысячи километров они хотят ехать к нам на Южный Урал, потому что условия для тренировок и соревнований у нас — лучшие в стране. На новогоднем сборе в январе 2026 года в центре единовременно занималось 550 юных спортсменов со всей страны. И каждый чувствовал себя комфортно. Уверен, что такую первоклассно укомплектованную площадку по подготовке дзюдо Челябинск потерять не должен.
— Какова позиция городских и региональных властей, заинтересованных в развитии массового спорта на Южном Урале?
— Конечно, заинтересованы. Наш Центр дзюдо совместно с ЧЭМК занимался еще и общественной деятельностью по пропаганде среди местного населения, в первую очередь подрастающего поколения, здорового образа жизни.
Я говорю даже не о масштабных соревнованиях, которые раз в году по нашей инициативе проводились в огромном зале легкоатлетического манежа УралГУФК, собиравшие лучших юных дзюдоистов со всей Челябинской области и даже близлежащих регионов: Башкирии и Казахстана. Из года в год тренеры нашего Центра совершенно бесплатно проводили в челябинских школах занятия в рамках проекта «Мой первый пояс», когда уроки физкультуры среди младших школьников заменялись регулярными тренировками по дзюдо. Для детей это был крайне полезный и чрезвычайно увлекательный проект, за который нас благодарили все учителя и директора.
Я не хвастаюсь, а привожу в пример нашу общественную нагрузку, полезную для развития Челябинска и детей, населяющих южноуральскую столицу. В наших залах бывали в гостях и мэр Челябинска, и вице-губернаторы Челябинской области, и глава благотворительного «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер. С властью налажен отличный контакт. Надеемся на помощь чиновников, верим, что, если они благодарили нас, когда Центр дзюдо процветал, не отвернутся и сегодня, когда для проведения бесплатных тренировок и соревнований наступили не лучшие времена.
— Что именно могут сделать власти?
— ЧЭМК старается сохранить наш уникальный зал. Ответственные за спорт чиновники могут помочь в сохранении уникального коллектива тренеров, а главное, наших воспитанников. За несколько лет существования Центра дзюдо подготовлено немало талантливых ребят, которые уже показали отличные результаты в спорте высоких достижений. Наша воспитанница Настя Быкова представляет Челябинск, выступая за сборную России и приумножая славу южноуральской школы дзюдо. Много наших ребят входят в сборную Челябинской области, участвуют в самых разных турнирах федерального уровня и побеждают в них. Южноуральской столице нужны такие спортсмены. Челябинску нужно детское дзюдо.
— А если говорить о вас лично?
— Не скрою, предложения переехать в другой регион и развивать там дзюдо у меня были всегда, есть и сейчас. Но я как спортсмен вырос именно в Челябинске, здесь состоялся как тренер и спортивный менеджер. Перед родным городом у меня есть долг, который я еще не отдал. Поэтому верю только в хорошее!