Дни рождения
Сегодня отмечает день рождения прима-балерина, балетмейстер-репетитор Государственного академического Большого театра России, народная артистка РСФСР Нина Семизорова
Ее поздравляет балетмейстер-репетитор ГАБТ России, народный артист СССР Борис Акимов:
— Дорогая Нина! Рад и счастлив поздравить тебя с днем рождения! Ты одна из тех выдающихся балерин Большого театра, которые своим творчеством вписали яркую страницу в его историю. Твоя жизнь в искусстве танца заслуживает глубокого уважения и восхищения. Я счастлив, что многие годы работал и творил вместе с тобой на главной сцене страны. Этот период незабываем! Я рад тому, что и сегодня ты по-прежнему творишь в балетных залах Большого театра и передаешь свои бесценные знания и опыт молодым артистам. Искренне и сердечно желаю тебе прежде всего здоровья, сил и энергии, удачи и вдохновения на долгие годы! С любовью и глубоким уважением, твой коллега Борис Акимов.
Сегодня исполняется 65 лет лидеру группы «Орден Славы», заслуженному артисту РФ Вячеславу Бутусову
Его поздравляет лидер группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин:
— «Лето прошло, пронеслось, отблистало» — года пролетели, никто и не заметил как. Они горели, как яркие звезды на небосклоне, оставляя яркие хвосты, разрезающие пространство и время. И это свечение указывало дорогу многим, которые пытались идти вслед. Кому-то это удалось, а кто-то исчез безвозвратно в темноте Вселенной.
«Мы — ястребиная пара, устало крыльями машем и уносимся в осень» — наступила новая пора жизни, и мы растворяемся в воздухе, оставляя за спиной только взмахи своих крыльев. И часто усталость побеждает в пылу борьбы двух «я». «Я первое» по-прежнему рвется вперед, «дерзко звеня молодыми крылами». А «я второе» устало отмахивается и ищет свое место в осени, чтобы стать изгнанником и где-то остановиться. «Вздыбятся перья в отчаянной схватке, здесь мы сыграем последнюю свадьбу, с неба падем на опавшие листья».
Осень.
С юбилеем, Вячеслав Геннадьевич!
Сегодня исполняется 50 лет народному артисту РФ Николаю Баскову
Его поздравляет генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов:
— Уважаемый Николай Викторович! Поздравляю Вас с 50-летием! «Золотой голос России» — так называют Вас коллеги, друзья и многомиллионная армия поклонников. В своем ярком творчестве Вы не просто соединили оперу и эстраду. Вы сделали высокий вокал понятным и близким широкой аудитории. Благодаря этому Ваш уникальный голос стал одним из самых узнаваемых в стране. Пусть впереди у Вас будет еще много интересных премьер, проектов и встреч, где можно раскрыть новые грани Вашего таланта. Желаю Вам неиссякаемого вдохновения, больших успехов и громких оваций!
Газета «Коммерсантъ» №191от 15.10.2026, стр. 11