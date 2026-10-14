— Дорогая Нина! Рад и счастлив поздравить тебя с днем рождения! Ты одна из тех выдающихся балерин Большого театра, которые своим творчеством вписали яркую страницу в его историю. Твоя жизнь в искусстве танца заслуживает глубокого уважения и восхищения. Я счастлив, что многие годы работал и творил вместе с тобой на главной сцене страны. Этот период незабываем! Я рад тому, что и сегодня ты по-прежнему творишь в балетных залах Большого театра и передаешь свои бесценные знания и опыт молодым артистам. Искренне и сердечно желаю тебе прежде всего здоровья, сил и энергии, удачи и вдохновения на долгие годы! С любовью и глубоким уважением, твой коллега Борис Акимов.