Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «мастерса» в Шанхае
Шестая ракетка мира Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в Шанхае. В матче четвертого круга россиянин победил грека Стефаноса Циципаса, занимающего 43-е место в мировом рейтинге.
Спортсмены провели на корте 1 час 24 минуты. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5. Следующий соперник Даниила Медведева определится в матче между американцем Томми Полом и бельгийцем Зизу Бергсом.
Ранее были сформированы следующие четвертьфинальные пары:
Александр Зверев (Германия) — Алекс де Минаур (Австралия);
Артюр Жеа (Франция) — Алехандро Давидович Фокина (Испания);
Рафаэль Ходар (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия).
Общий призовой фонд «мастерса» в Шанхае превышает $9,4 млн. В прошлом году победителем стал монегаск Валантен Вашро. Из российских теннисистов турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Даниил Медведев (2019).