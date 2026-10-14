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СпортТеннис

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «мастерса» в Шанхае

Шестая ракетка мира Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в Шанхае. В матче четвертого круга россиянин победил грека Стефаноса Циципаса, занимающего 43-е место в мировом рейтинге.
Спортсмены провели на корте 1 час 24 минуты. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5. Следующий соперник Даниила Медведева определится в матче между американцем Томми Полом и бельгийцем Зизу Бергсом.
Ранее были сформированы следующие четвертьфинальные пары:

  • Александр Зверев (Германия) — Алекс де Минаур (Австралия);

  • Артюр Жеа (Франция) — Алехандро Давидович Фокина (Испания);

  • Рафаэль Ходар (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия).

Общий призовой фонд «мастерса» в Шанхае превышает $9,4 млн. В прошлом году победителем стал монегаск Валантен Вашро. Из российских теннисистов турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Даниил Медведев (2019).
Даниил Медведев
Новости тенниса

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент