«Роквул» сменит название на «Р-Решения»

«Р-Решения» намерены расширить продуктовую линейку. В частности, ведется разработка и локализация продуктов, которые никогда не производились в России, отмечается в пресс-релизе. Реструктуризация пройдет в несколько этапов, но они не отразятся на операционной деятельности компании, заверили в «Р-Решениях».