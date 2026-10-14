«Роквул» сменит название на «Р-Решения»
ООО «Роквул» сменит название на АО «Р-Решения», которое станет единым холдингом с направлениям по теплоизоляции («Р-Вул»), акустическим решениям («Р-Звук») и субстратам для профессионального растениеводства («Р-Грунт»), сообщила пресс-служба компании.
«Р-Решения» намерены расширить продуктовую линейку. В частности, ведется разработка и локализация продуктов, которые никогда не производились в России, отмечается в пресс-релизе. Реструктуризация пройдет в несколько этапов, но они не отразятся на операционной деятельности компании, заверили в «Р-Решениях».
31 декабря 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% ООО «Роквул» и 68% ООО «Роквул-Волга», принадлежащие датской Rockwool A/S, были переданы во временное управление АО «Развитие строительных активов». Компания была зарегистрирована в Москве 24 сентября 2025 года.