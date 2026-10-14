Премьер Эстонии намерен отключить ведущий в Калининградскую область газопровод
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал решил вывести из эксплуатации участок резервного газопровода, который проходит через юго-восток Эстонии в Латвию, а оттуда через Литву в Калининградскую область, пишет Eesti Ekspress.
Этот участок газопровода состоит из двух ниток длиной 22 км и принадлежит эстонскому оператору Elering. По договору Россия использует его в качестве резервного маршрута для снабжения Калининграда на случай поломки основного трубопровода через Литву или остановки плавучего терминала в регионе.
Эстония запретила импорт российского газа осенью 2022 года. С тех пор по этому маршруту фактические поставки не идут, однако у России сохраняется возможность резервировать пропускную способность магистрали.
По информации издания, в июле 2023 года по этому газопроводу было поставлено около половины тераватт-часа российского природного газа, то есть около 15% годового потребления Эстонии. Столько же сырья прошло через Эстонию осенью 2024 года.