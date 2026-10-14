Операторы связи подтвердили сбой мобильного интернета в Челябинской области

Жители Челябинской области столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. По данным сервиса DownDetector, за сутки из региона поступило более 1,3 тыс. жалоб. Операторы ПАО «Мегафон» и ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») подтвердили нестабильность связи, сославшись на внешние обстоятельства и независящие причины. Абоненты сообщают, что доступ к сети сохраняется лишь для ограниченного перечня отечественных ресурсов — так называемых «белых списков». Аналогичные проблемы зафиксированы в Свердловской области. В соседней Курганской области при этом сообщений о перебоях сети меньше — 170 за сутки.