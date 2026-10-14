Операторы связи подтвердили сбой мобильного интернета в Челябинской области
За сутки на перебои пожаловались 1,3 тыс. пользователей
Жители Челябинской области столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. По данным сервиса DownDetector, за сутки из региона поступило более 1,3 тыс. жалоб. Операторы ПАО «Мегафон» и ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») подтвердили нестабильность связи, сославшись на внешние обстоятельства и независящие причины. Абоненты сообщают, что доступ к сети сохраняется лишь для ограниченного перечня отечественных ресурсов — так называемых «белых списков». Аналогичные проблемы зафиксированы в Свердловской области. В соседней Курганской области при этом сообщений о перебоях сети меньше — 170 за сутки.
Жители Урала продолжают жаловаться на проблемы с доступом к мобильному интернету — перебои начались в ночь на 14 октября и сохранились до утра. Пики сообщений о сбоях, согласно сервису DownDetector, зафиксированы в районе 9:30 и 14:00 по местному времени. Согласно графику на сайте, утром за час приходило более 60 обращений, днем — 46 пользователей в аналогичный период сообщали, что мобильный интернет работает нестабильно.
Согласно статистике сервиса, 78% пользователей сообщили об общем сбое в работе сети, еще 13% столкнулись с некорректной работой мобильных приложений. В основном, как сообщают, под ограничения попадают абоненты операторов МТС и Т2. География обращений охватывает Челябинск и Магнитогорск.
Часть пользователей отмечает, что мобильный интернет функционирует в режиме так называемых «белых списков» — доступны только российские ресурсы, включенные в утвержденный Минцифры перечень. «Белые списки включены без причины», «работает только белый список, с 23:00 вчерашнего дня», «все ру-приложения работают, а Google нет»,— отмечают заявители в комментариях к сервису мониторинга.
Некоторые пользователи при этом отмечают, что даже российские сервисы из «белых списков» не работают, например приложения банков.
«Белый список» — это перечень отечественных сервисов и сайтов, которые работают, даже когда отключен или ограничен мобильный интернет; список разработали Министерство цифрового развития и крупнейшие российские операторы связи.
Перечень был представлен Минцифры 5 сентября 2025 года и с тех пор регулярно дополняется и расширяется. Ограничения касаются только мобильного интернета — проводной доступ и Wi-Fi продолжает работать в штатном режиме. Отключения мобильного интернета происходит, когда в городах объявляют беспилотную опасность. Однако угрозы беспилотных атак в регионе 14 октября не объявлялось.
Два из четырех крупнейших операторов связи подтвердили «Ъ-Южный Урал» наличие ограничений в работе мобильного интернета.
«Из-за внешних обстоятельств в регионе может быть ограничена работа мобильного интернета. При этом наши специалисты обеспечивают стабильную голосовую связь, работу смс-уведомлений и доступ к критично важным сервисам из белого списка. Для доступа в интернет рекомендуем пользоваться Wi-Fi»,— сообщили в пресс-службе ПАО «Мегафон».
В ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») дали аналогичный комментарий.
«Мобильный интернет в Челябинской области действительно может работать нестабильно по не зависящим от нас причинам. Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а также пакет СМС для обмена сообщениями»,— отметили в пресс-службе оператора.
ПАО «МТС» и ООО «Т2 Мобайл» (Tele2) на запросы «Ъ-Южный Урал» еще не ответили.