В Эстонии сообщили о присутствии военных НАТО на Украине с 2022 года

«Я впервые приехал сюда в июле 2022-го. В то время я был командующим Силами обороны Эстонии. Мы здесь, мы присутствуем»,— сказал господин Херем (цитата по ERR). Он добавил, что военнослужащие НАТО «не берут в руки оружие, не управляют радарами».