В Эстонии сообщили о присутствии военных НАТО на Украине с 2022 года
Глава Минобороны Эстонии Херем: военные НАТО находятся на Украине с 2022 года
Военнослужащие стран НАТО присутствуют на Украине с 2022 года, заявил министр обороны Эстонии Мартин Херем. По его словам, в боевых действиях они при этом не участвуют.
«Я впервые приехал сюда в июле 2022-го. В то время я был командующим Силами обороны Эстонии. Мы здесь, мы присутствуем»,— сказал господин Херем (цитата по ERR). Он добавил, что военнослужащие НАТО «не берут в руки оружие, не управляют радарами».
Российские власти неоднократно выступали против расширения НАТО на восток. Сближение Украины со странами альянса стало одной из предпосылок обострения отношений Москвы и Киева. При этом намерения вступать в военный конфликт с НАТО у России нет, заверял президент Владимир Путин.