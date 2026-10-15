Инициаторы проекта диализного центра в Перми создали новую компанию

В июле «Ъ-Прикамье» сообщал, что в Пермь может зайти федеральная сеть диализных центров группы «Нефромед». Для этого было зарегистрировано ООО «ДЦ Пермь». Его учредителями кроме господ Шикалова и Рыбакова являются предпринимательницы Любовь Рыбка из Кабардино-Балкарской Республики и Элина Палладий из Краснодарского края. Медцентры сети специализируются на оказании услуг для пациентов на диализе с терминальной стадией хронической почечной недостаточности. Сейчас сеть представлена более чем в 20 регионах России.