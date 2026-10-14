Тим Цзю добился встречи с патриархом
Сын легенды российского бокса будет драться за титул чемпиона в среднем весе с Эрисланди Ларой
Тим Цзю, выступающий за Австралию сын легенды отечественного бокса Константина Цзю, после долгого перерыва, связанного с серией неудач в поначалу блестяще развивавшейся карьере, снова будет драться за чемпионский титул. Цзю попробует отнять пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе у кубинца Эрисланди Лары, одного из самых любопытных персонажей в своем виде спорта. Дело в том, что 43-летний Лара — патриарх среди действующих чемпионов. При этом бьется он отнюдь не по-ветерански и в нынешнем десятилетии осечек пока не допускал.
О том, что Тим Цзю встретится с Эрисланди Ларой в поединке за принадлежащий живущему в США кубинцу пояс чемпиона Всемирной боксерской ассоциации в среднем весе, сообщила промоутерская компания No Limit. Предположительно, поединок состоится в ноябре. Место его проведения будет определено позже.
Речь идет о довольно любопытном событии из-за бэкграундов обоих участников матча. Тим Цзю, сын, наверное, главной легенды отечественного бокса, бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, еще относительно недавно казался боксером, которому вот-вот достанутся статус и слава сравнимые с теми, что были у его выдающегося отца.
В начале текущего десятилетия Цзю-младшего, крушившего одного за другим классных оппонентов вроде Тони Харрисона и Брайана Мендосы, по крайней мере в Австралии смело называли феноменом бокса. Он действительно довольно быстро добрался до чемпионского титула Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе (до 69,9 кг). Но за взлетом последовало неожиданное и крутое падение.
В 2024 году Тим Цзю проиграл два подряд поединка — долговязому американцу Себастьяну Фундоре и российскому панчеру Бахраму Муртазалиеву. И если первое поражение можно было списать на обстоятельства — из-за тяжелых рассечений Цзю некоторое время дрался почти вслепую, то Муртазалиев в бою за титул Международной боксерской федерации (IBF) разобрался со считавшимся фаворитом соперником чересчур убедительно и эффектно, нокаутировав его уже в третьем раунде.
Популярность Тима Цзю позволила ему, несмотря на эти срывы, вскоре получить еще один шанс вернуть пояс. В 2025 году его свели в матч-реванше с титулом WBC на кону с Себастьяном Фундорой. И на этот раз Цзю проиграл, снявшись после седьмого раунда.
Череда неудач выкинула Цзю в хвост очереди охотников за званием. Многие эксперты не верили, что он способен опять приблизиться к верхушке иерархии.
Однако ему помогло решение нанять тренером известного в прошлом бойца Джеффа Фенека, а также сменить категорию на более тяжелую. Сам боксер, комментируя новость о бое с Эрисланди Ларой, сказал, что в среднем весе «чувствует себя резким и опасным».
В нем он провел три поединка. Третий, состоявшийся в июле нынешнего года в Сиднее, заслуживает особого внимания. В нем Тиму Цзю противостоял американец Эррол Спенс, настоящая суперзвезда профессионального бокса. Цзю очень уверенно взял верх по очкам, как выяснилось, убедив руководителей WBA, что все-таки заслуживает права сражаться за чемпионский титул.
Противостоять ему будет один из самых любопытных персонажей в современном профессиональном боксе. Дело в том, что Эрисланди Лару можно назвать патриархом среди действующих чемпионов. Старше 43-летнего Лары среди владельцев основных званий во всех категориях нет никого.
При этом нельзя сказать, что он дерется по-ветерански. Характеризуя Лару, который чемпионом мира в любительском боксе стал в середине нулевых, после чего перешел в профессионалы, как «кошмар для кого угодно», глава No Limit Джордж Роуз едва ли преувеличивал.
Действительно, Лара и в своем возрасте сохраняет основные достоинства — пластичность, тонкий расчет и даже скорость. В последний раз он оступался на излете предыдущего десятилетия, когда в равном бою проиграл Джарретту Херду, а затем завершил ничьей матч против Брайна Кастаньо. С тех пор Лара выступил в семи поединках и во всех одержал победы.
И соперники в некоторых из них ему попадались чрезвычайно опасные. Например, в 2024 году он отправил в нокаут и сильного австралийца Майкла Зерафу, и американца Дэнни Грина — бойца, у которого в послужном списке чемпионские титулы в разных категориях. Именно Эрисланди Лара возглавляет классификацию лучших средневесов BoxRec. Тим Цзю в ней сейчас находится на третьей позиции.