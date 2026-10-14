Тим Цзю добился встречи с патриархом

Тим Цзю, выступающий за Австралию сын легенды отечественного бокса Константина Цзю, после долгого перерыва, связанного с серией неудач в поначалу блестяще развивавшейся карьере, снова будет драться за чемпионский титул. Цзю попробует отнять пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе у кубинца Эрисланди Лары, одного из самых любопытных персонажей в своем виде спорта. Дело в том, что 43-летний Лара — патриарх среди действующих чемпионов. При этом бьется он отнюдь не по-ветерански и в нынешнем десятилетии осечек пока не допускал.