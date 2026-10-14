Египет в 56 раз увеличил объем закупок сельди у России
В первом полугодии 2026 года Египет увеличил закупки российской сельди в 56 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,6 тыс. т (100 т годом ранее). Об этом сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).
«Египет — один из крупнейших потребителей и импортеров рыбы на африканском континенте. Ежегодно эта африканская страна импортирует порядка 50 тыс. т сельди, и России как крупнейшему добытчику сельди в мире этот рынок интересен»,— заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев.
Российские производители получили право на экспорт рыбы и морепродуктов в Египет в декабре 2020 года, однако отгрузки сырья начались только в 2023-м. За это время экспорт российской сельди в Египет в натуральном выражении удвоился и достиг 6,4 тыс. т по итогам 2025 года, отметил господин Зверев.
В ВАРПЭ ожидают, что к 2030 году объем поставок сельди может увеличиться вдвое — до 134,4 тыс. т.