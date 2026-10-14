Египет в 56 раз увеличил объем закупок сельди у России

Российские производители получили право на экспорт рыбы и морепродуктов в Египет в декабре 2020 года, однако отгрузки сырья начались только в 2023-м. За это время экспорт российской сельди в Египет в натуральном выражении удвоился и достиг 6,4 тыс. т по итогам 2025 года, отметил господин Зверев.