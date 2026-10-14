Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев отобрался на ЧМ по борьбе
Абдулрашид Садулаев победил Магомеда Курбанова в поединке за право выступить на чемпионате мира по борьбе в весовой категории до 97 кг. Контрольная схватка завершилась со счетом 5:3.
Из-за частичного разрыва боковой связки колена, полученного в июле, Абдулрашид Садулаев не участвовал в чемпионате России. Победителем первенства страны стал Магомед Курбанов. Главный тренер сборной России Хаджимурат Гацалов заявил, что путевку на мировое первенство борцы разыграют в очном противостоянии.
Чемпионат мира пройдет в Астане с 24 октября по 1 ноября. Российские спортсмены выступят на нем с флагом и гимном. Изначально турнир должен был состояться в Бахрейне, однако из-за ситуации на Ближнем Востоке было принято решение о переносе состязания.
На счету 30-летнего Абдулрашида Садулаева две золотые медали Олимпийских игр (2016, 2020). Также он является шестикратным чемпионом мира и пятикратным победителем европейских первенств.