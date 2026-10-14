Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев отобрался на ЧМ по борьбе

Чемпионат мира пройдет в Астане с 24 октября по 1 ноября. Российские спортсмены выступят на нем с флагом и гимном. Изначально турнир должен был состояться в Бахрейне, однако из-за ситуации на Ближнем Востоке было принято решение о переносе состязания.