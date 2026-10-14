«Мечты сбываются»

В 1987 году двадцатипятилетний студент на заемные €500 закупил монгольский кашемир и покрасил его в цвета «вырви глаз». До Кучинелли этот материал считался дорогим и серьезным, годным лишь на неброские джемперы для солидных господ. Оказалось, юные модницы за яркие свитера готовы заплатить больше. Изделия Кучинелли мгновенно стали хитом. Через год он открыл собственную фабрику, через четыре — купил средневековый замок, а через десять его коллекции гремели по всему миру.