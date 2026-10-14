«Мечты сбываются»
Павел Шинский — о том, как Брунелло Кучинелли стал королем кашемира
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Отец будущего короля кашемира был фермером, мать — швеей. Глядя на то, как родители считают копейки, Брунелло Кучинелли поклялся себе, что построит собственный прибыльный бизнес, который будет утверждать в мире человеческое достоинство. Видимо, запрос мироздания на подобное чудо был велик.
В 1987 году двадцатипятилетний студент на заемные €500 закупил монгольский кашемир и покрасил его в цвета «вырви глаз». До Кучинелли этот материал считался дорогим и серьезным, годным лишь на неброские джемперы для солидных господ. Оказалось, юные модницы за яркие свитера готовы заплатить больше. Изделия Кучинелли мгновенно стали хитом. Через год он открыл собственную фабрику, через четыре — купил средневековый замок, а через десять его коллекции гремели по всему миру.
Сотрудникам Кучинелли платят на 20% больше, чем диктует рынок, и никогда не вызывают их на службу в выходные. Мечты сбываются.