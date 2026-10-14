«Больше Hongqi продается только у себя дома, в Китае»
Дмитрий Гронский — о спросе на автомобиль в России
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Думаю, не я один заметил, сколько в вечерний час пик на той же Тверской улице черных бизнес-седанов марки Hongqi. Может быть, дело в том, что у автомобиля, наверное, самые узнаваемые задние фонари. Дизайнер Джайлс Тейлор, когда-то трудившийся во благо марок Jaguar и Rolls-Royce, придумал, что фонари должны быть похожи на распростертые крылья орла. Красиво это было или нет, судить не берусь, но узнаваемости этот художественный прием способствует более чем.
Впрочем, заметности Hongqi H5 в потоке машин способствует и то, что модель у нас, как говорится «зашла», заменив привычные когда-то Mercedes-Benz E-Класса, Audi A6 и «пятерку» BMW.
13 октября в Москве торжественно предъявили обновленную версию седана, и в процессе презентации представители марки поделились кое-какими цифрами. Бренд у нас официально всего три года, но за это время успел стать главным зарубежным рынком: больше Hongqi продается только у себя дома, в Китае. Седанов H5 у нас продано уже свыше 6 тыс. экземпляров. Машины постоянно фигурируют в качестве официального транспорта участников международных экономических форумов, которые проводятся в Санкт-Петербурге и Владивостоке.
Значительная часть продаж — это, конечно же, корпоративные парки министерств, структур частного бизнеса. Но, как было заявлено на мероприятии, последнее время граждане, познакомившись с автомобилями, например, во время поездки в бизнес-такси, приходят к дилеру покупать себе машину в частное пользование. Именно для них Honghi H5 теперь продают с непрактичным для корпоративного парка белым салоном.
Среди прочих изменений — новый рисунок светящихся элементов в фарах, задние фонари уже не похожи на орлиные крылья, в интерьере изменена эргономика и добавлены новые опции комфорта. Силовая установка и трансмиссия изменений не претерпели: это все те же 2-литровая турбочетверка и классический «автомат». Прежней осталась и цена автомобиля. Она немаленькая, но как говорят представители Hongqi, экономическую выгоду этой инвестиции можно доказать не словами, а с калькулятором в руках.