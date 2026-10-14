«Больше Hongqi продается только у себя дома, в Китае»

Думаю, не я один заметил, сколько в вечерний час пик на той же Тверской улице черных бизнес-седанов марки Hongqi. Может быть, дело в том, что у автомобиля, наверное, самые узнаваемые задние фонари. Дизайнер Джайлс Тейлор, когда-то трудившийся во благо марок Jaguar и Rolls-Royce, придумал, что фонари должны быть похожи на распростертые крылья орла. Красиво это было или нет, судить не берусь, но узнаваемости этот художественный прием способствует более чем.