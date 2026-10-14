«Я будто сам оказался на Уэмбли»

Ширина передней панели 96 см, так что место на тумбе лучше измерить заранее. Для подключения телевизора есть HDMI и оптический вход, для музыки со смартфона Bluetooth. Сабвуфер отвечает за низкие частоты, тыловые колонки за звуки позади зрителя. Есть поддержка Dolby Atmos. Этот формат позволяет передавать положение и перемещение отдельных звуков не только в горизонтальной плоскости, но и над слушателем. Конечно, чтобы получить такой опыт, нужна соответствующая аудиодорожка в видео и совместимое подключение источника. А проверять систему стоит не только на спецэффектах, но и на разговорах, даже на шепоте. Не теряются ли реплики на фоне музыки, баса и шумов?