«Я будто сам оказался на Уэмбли»
Александр Леви — о том, как звучит домашний кинотеатр Tuvio
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Звук для домашнего кино каждый выбирает сам. Кому-то достаточно динамиков телевизора. Более искушенные зрители присматриваются к отдельной акустике. У бренда Tuvio есть линейка из восьми саундбаров. Я протестировал флагманское решение, систему 5.1.2, модель TSBM04B.
В комплекте передняя панель, отдельный сабвуфер и пара тыловых колонок. Этот квартет с заявленной максимальной мощностью 960 Вт легко тянет на звание домашнего кинотеатра. Но не из-за возможной максимальной громкости. Задача подобной системы в том, чтобы создать корректное звуковое пространство вокруг зрителей.
Ширина передней панели 96 см, так что место на тумбе лучше измерить заранее. Для подключения телевизора есть HDMI и оптический вход, для музыки со смартфона Bluetooth. Сабвуфер отвечает за низкие частоты, тыловые колонки за звуки позади зрителя. Есть поддержка Dolby Atmos. Этот формат позволяет передавать положение и перемещение отдельных звуков не только в горизонтальной плоскости, но и над слушателем. Конечно, чтобы получить такой опыт, нужна соответствующая аудиодорожка в видео и совместимое подключение источника. А проверять систему стоит не только на спецэффектах, но и на разговорах, даже на шепоте. Не теряются ли реплики на фоне музыки, баса и шумов?
Я попробовал игры, кино и музыку. Самый впечатляющий эффект, простите за банальность, «до мурашек», испытал при просмотре финала фильма «Богемская рапсодия». Ясно ощутил разделение концертной сцены и стадиона. Музыка и голос Фредди Меркьюри были строго передо мной, реакция публики вокруг. Я будто сам оказался на «Уэмбли».
Качество итогового звукового пространства, конечно, зависит и от расстановки акустики. Тыловые колонки стоит разместить по сторонам, немного позади места просмотра, примерно на уровне ушей зрителя. Но есть еще один важный момент. Сабвуфер и тыловые колонки получают звук от саундбара по беспроводному радиоканалу, однако питание нужно каждому компоненту. Так что для всего комплекта потребуются четыре розетки. Перед покупкой имеет смысл проверить, есть ли они и удобно ли расположены.