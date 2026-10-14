Песков: Россия будет биться за возвращение сворованных ЕС активов
Страны Европы могут саботировать мирные инициативы США по Украине, в том числе используя замороженные российские активы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва будет добиваться возвращения активов.
«Это и юридическая работа, и судебные разбирательства...чтобы биться за возвращение своих сворованных активов», — сказал пресс-секретарь.
Он отметил, что американская сторона прилагает усилия для достижения мирного решения конфликта, однако европейцы «делают все, чтобы эта война продолжалась».