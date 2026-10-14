Альтернативное движение

«Электромобили часто стоят заметно дороже сопоставимых по классу бензиновых машин. Но что касается стоимости содержания, то электромобиль, как правило, выходит дешевле в эксплуатации по сравнению с автомобилем на бензине. Экономия достигается за счет более низкой стоимости электроэнергии по сравнению с бензином, меньшего количества движущихся частей, что снижает расходы на техническое обслуживание (нет необходимости менять масло, свечи и т.д.), а также за счет возможных налоговых льгот и сниженных тарифов на парковку в некоторых регионах»,— отметил господин Толкачев. Он добавил, что запас хода у таких автомобилей зимой заметно сокращается (на 25-40%) из-за того, что возникает необходимость отапливать салон и поддерживать температуру батареи.