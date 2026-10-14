Альтернативное движение
На Урале вырос спрос на автомобили на газе и электрокары
Уральцы стали чаще покупать автомобили, которые работают на газе и электричестве. Количество зарегистрированных автомобилей с газовыми двигателями выросло на 12%, а продажи электрокаров в Свердловской области — на 61,4%. Экономист считает, что тренд приведет к дальнейшему развитию доступной зарядной инфраструктуры.
На фоне дефицита топлива на заправках, возникшего летом 2026 года, жители Урала стали чаще выбирать автомобили с альтернативным топливом.
Доступное электричество
Одним из популярных вариантов стали электрокары — по данным экспертов, если в прошлом году спрос на них снижался, то в 2026 году он вновь показал положительную динамику.
«По данным "Автостата", за 2025 год продажи новых электромобилей в России снизились на 30%, до 12,5 тыс. машин, однако в первом полугодии 2026 года начали восстанавливаться. За январь-июнь продали 4,6 тыс. электрокаров, на 4,7% больше год к году, следует из публикации агентства со ссылкой на АО "ППК"»,— обратил внимание на федеральный тренд аналитик Freedom Global Артем Лаврищев.
«В Свердловской области в первом полугодии 2026 года популярность новых электромобилей и гибридов выросла на 61,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сегменте автомобилей с пробегом популярность таких автомобилей увеличилась на 21,4%»,— сообщили в пресс-службе «Авито Авто».
Как сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев со ссылкой на данные Минпромторга, в Свердловской области продажи электромобилей и гибридов за последний год выросли почти в три раза. На рынок вышли более новые модели автомобилей: наиболее популярными являются Evolute (доля на рынке — 40,6%), Geely, Xiaomi, Zeekr, Avatr, рассказал господин Толкачев.
«Важное изменение состоит в том, что если раньше основными локомотивами были премиальные марки, то сегодня данная техника становится доступнее, в том числе за счет локализации»,— заметил доцент кафедры логистики и транспортно-технологических систем Государственного университета управления (ГУУ) Артем Меренков. В «Авито Авто» сообщили, что состав наиболее востребованных моделей обновляется в сторону китайских автомобилей, в лидеры рынка выбиваются «Москвич 3е» и UMO 5.
На вторичном рынке неизменно лидирует Nissan Leaf, однако Tesla уступила китайским аналогам и на нем.
«Эта тенденция заметна и в Свердловской области. Если в первой половине 2024 года среди наиболее популярных новых электромобилей были Zeekr 001, HiPhi Z и Zeekr X, то сейчас в числе лидеров — Avatr 12, Skywell ET5 и Zeekr 7X»,— уточнили в пресс-службе агрегатора.
«Электромобили часто стоят заметно дороже сопоставимых по классу бензиновых машин. Но что касается стоимости содержания, то электромобиль, как правило, выходит дешевле в эксплуатации по сравнению с автомобилем на бензине. Экономия достигается за счет более низкой стоимости электроэнергии по сравнению с бензином, меньшего количества движущихся частей, что снижает расходы на техническое обслуживание (нет необходимости менять масло, свечи и т.д.), а также за счет возможных налоговых льгот и сниженных тарифов на парковку в некоторых регионах»,— отметил господин Толкачев. Он добавил, что запас хода у таких автомобилей зимой заметно сокращается (на 25-40%) из-за того, что возникает необходимость отапливать салон и поддерживать температуру батареи.
По словам собственника ГК «КМ/Ч» Ивана Трандина, наиболее привлекательной покупка электромобиля становится именно на вторичном рынке. «Из-за более высокой амортизации подержанный электрокар может стоить минимум на 500 тыс. руб. дешевле бензинового автомобиля аналогичного класса, а качественный подержанный гибрид сегодня можно найти в районе 3,5-4 млн руб.»,— сказал он.
В Екатеринбурге, по данным Сергея Толкачева, работает чуть более ста зарядных станций. «Для Урала особенно важна доступность зарядки зимой, поскольку энергия дополнительно расходуется на обогрев салона и батареи, что сокращает запас хода. Думаю, что направление перспективное. Для роста спроса нужно больше удобных зарядок возле жилых домов и рабочих мест»,— добавил Владимир Чернов.
Газовая альтернатива
По данным сервиса «Автокод», по Уралу официально зарегистрированных газовых автомобилей стало на 12% больше, чем годом ранее. Среди частного транспорта наиболее популярными являются Lada Vesta и Lada Largus. Помимо этого, на рынке присутствуют Audi A3 g-tron и A5 g-tron, VW Golf TGI и Skoda Octavia G-tec.
«В основе каждой модели — симбиоз бензинового двигателя объемом от 1,4 до 2 литров и газовой установки, которая переваривает как метан, так и e-gas — топливо разработки группы VAG. Запас хода таких автомобилей редко превышает 500 км, и экономия возможна лишь на стоимости топлива»,— пояснили эксперты сервиса.
По их словам, у использования автомобиля с газовым топливом есть ряд нюансов. Во-первых, мощность мотора составляет одну десятую часть от показателей аналогичного автомобиля на бензине. Заправочных станций в городе не так много, срок окупаемости такого решения довольно большой, а с запчастями для ремонта могут возникнуть проблемы из-за поставок.
Для оснащенных газовым двигателем автомобилей действуют определенные ограничения: согласно правилам противопожарной безопасности, их запрещено парковать в гаражах и подземных стоянках.
Директор института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова связывает рост популярности автомобилей на альтернативном топливе с бензиновым кризисом. «Люди поняли, что бензин — это определенная ловушка, и даже если сейчас ситуация нормализовалась, неизвестно, что будет в дальнейшем. Может быть, это подтолкнуло тех, кто собирался пересесть на электротранспорт»,— пояснила эксперт.
Госпожа Лаврикова считает, что этот тренд сохранится даже при нормализации топливного рынка, поскольку переход на небензиновое топливо — мировой тренд, который кризисная ситуация только ускорила. По ее словам, спрос на электрокары подстегнет и развитие зарядной инфраструктуры, которое заметно уже сейчас — например, появлением автоматов в паркингах. «Может даже получиться ситуация, когда в семье будет электрокар и одновременно бензиновый автомобиль на всякий случай, потому что электричество тоже уязвимо, то есть возникнет диверсификация транспорта в семье»,— предположила Юлия Лаврикова.