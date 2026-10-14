Hyundai инвестирует в Индию $15,5 млрд

Hyundai является третьим по величине автопроизводителем в Индии. С апреля по август компания продала в стране 248 тыс. легковых автомобилей. Индийский автомобильный рынок отличается высокой динамикой. По данным отраслевой организации Society of Indian Auto Manufacturers, в августе продажи легковых автомобилей в Индии достигли рекордного для этого месяца уровня — 439 тыс. штук, на 36% больше, чем годом ранее.