Hyundai инвестирует в Индию $15,5 млрд
Южнокорейская Hyundai Motor Group 13 октября заявила о масштабной программе инвестиций в Индию. План объемом $15,5 млрд рассчитан с 2026 по 2032 год. Он охватывает расширение производства, развитие инфраструктуры исследований и разработок, поиск местных поставщиков для локализации производства комплектующих и внедрение инновационных технологий будущего.
О масштабных инвестициях Hyundai было объявлено после встречи руководства компании с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. «Индия остается одним из важнейших и стратегических рынков для Hyundai Motor Group в мире»,— заявил председатель правления южнокорейской компании Чон Ый Сон.
Hyundai является третьим по величине автопроизводителем в Индии. С апреля по август компания продала в стране 248 тыс. легковых автомобилей. Индийский автомобильный рынок отличается высокой динамикой. По данным отраслевой организации Society of Indian Auto Manufacturers, в августе продажи легковых автомобилей в Индии достигли рекордного для этого месяца уровня — 439 тыс. штук, на 36% больше, чем годом ранее.