Попавшие под санкции ЕС ярославские предприятия наградят медалью «Честь и слава»
Губернатор Михаил Евраев распорядился наградить коллективы 18 предприятий Ярославской области, включенных в 22-й пакет санкций Евросоюза, медалью «Честь и слава». Об этом сообщило правительство региона.
«Под ограничения попали ведущие промышленные компании Ярославского региона. Все они вносят большой вклад в приближение победы нашей страны в специальной военной операции, и санкции Евросоюза — по-настоящему объективный международный аудит эффективности этой работы»,— сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
В перечень награждаемых вошли АО «Ярославский радиозавод», АО «Ярославский завод технических резиновых изделий», ПАО «Автодизель», ПАО «Судостроительный завод „Вымпел“», ПАО «Ростовский оптико-механический завод», ООО «Рыбинский кабельный завод», АО «Ярославский завод дизельной аппаратуры», АО «ОДК — Газовые турбины», АО «Рыбинский завод приборостроения», АО «6 арсенал», ООО «Производственная компания „Ритм“», АО «Научно-производственная фирма „Старт“», АО «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод „Агат“», АО «Кордиант», ООО «ЯШЗ авиа», ООО «Рыбинская верфь», АО «Конструкторское бюро „Луч“» и «ОДК-Сатурн».
Медаль «Честь и слава» учреждена в Ярославской области в начале 2025 года по инициативе Михаила Евраева. Изначально ее вручали только гражданам. Теперь, согласно указу губернатора, награды могут удостаиваться и юридические лица.