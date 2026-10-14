Песков допустил саботаж договоренностей между США и Россией со стороны ЕС
Песков: страны ЕС могут саботировать инициативы США по украинскому конфликту
Европейские страны могут саботировать мирные инициативы США по российско-украинскому конфликту, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Для этого, по его словам, ЕС будет использовать замороженные активы России, однако страна добьется их возвращения.
«Соединенные Штаты, а именно американские переговорщики и президент Трамп, прикладывают усилия для того, чтобы способствовать выводу на мирные рельсы урегулирование кризиса вокруг Украины»,— пояснил господин Песков на брифинге. Европейцы, убежден пресс-секретарь, работают в другом ключе и делают все, чтобы война продолжалась.
США в сентябре активизировали свое участие в мирном процессе по Украине. Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приезжали в Москву и Киев для переговоров с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Кроме того, президент США Дональд Трамп неоднократно призывал стороны прийти к энергетическому перемирию. США, в частности, требовали от Украины отказаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. В Кремле утверждают, что контакты по теме перемирия в энергетике еще ведутся.