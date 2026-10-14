Песков допустил саботаж договоренностей между США и Россией со стороны ЕС

США в сентябре активизировали свое участие в мирном процессе по Украине. Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приезжали в Москву и Киев для переговоров с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Кроме того, президент США Дональд Трамп неоднократно призывал стороны прийти к энергетическому перемирию. США, в частности, требовали от Украины отказаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. В Кремле утверждают, что контакты по теме перемирия в энергетике еще ведутся.