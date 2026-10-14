В Ростовской области хотят вытеснить нелегальных перевозчиков с вокзалов
Власти Ростовской области планируют запретить предлагать услуги такси на территориях аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов вне специально оборудованных для этого мест. Соответствующий проект постановления регионального правительства подготовило министерство транспорта области, с ним ознакомился «Ъ-Ростов». Новые правила могут вступить в силу 1 апреля 2027 года.
Как следует из документа, инициатива направлена на борьбу с несанкционированным предложением услуг такси в местах массового пребывания пассажиров.
В министерстве транспорта указывают, что на территориях транспортных узлов работают лица, не отвечающие требованиям федерального законодательства о перевозках легковым такси. По оценке ведомства, это создает неравные условия конкуренции для легальных перевозчиков и служб заказа такси, а также несет угрозу безопасности пассажиров и затрудняет организацию транспортного обслуживания.
Проект предусматривает не только запрет на предложение услуг за пределами специально оборудованных зон, но и установление особых правил организации перевозок такси на территориях аэропортов и вокзалов. В числе заявленных целей — обеспечение равного доступа пассажиров к услугам такси, повышение безопасности и качества обслуживания.
Обсуждение концепции регулирования продлится до 20 октября. Предложения принимаются через портал правительства Ростовской области, а также по электронной почте министерства транспорта. Сводку поступивших замечаний планируется опубликовать до 27 октября.