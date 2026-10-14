В Ростовской области хотят вытеснить нелегальных перевозчиков с вокзалов

В министерстве транспорта указывают, что на территориях транспортных узлов работают лица, не отвечающие требованиям федерального законодательства о перевозках легковым такси. По оценке ведомства, это создает неравные условия конкуренции для легальных перевозчиков и служб заказа такси, а также несет угрозу безопасности пассажиров и затрудняет организацию транспортного обслуживания.