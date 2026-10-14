Сердечников вписывают в бюджет

В России, по данным ВСП, насчитывается около 7,6 млн пациентов трудоспособного возраста с артериальной гипертензией, и это «единственное социально значимое заболевание, при котором отсутствует системное льготное лекарственное обеспечение по факту установленного диагноза». Также союз указывает на опасность дислипидемии (нарушение баланса жиров в крови; приводит к атеросклерозу с последующими инфарктами и инсультами). Сейчас в программе представлены лишь два препарата для ее лечения, но их эффективность недостаточна для пациентов высокого и экстремального риска, говорят в ВСП.