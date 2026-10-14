Сердечников вписывают в бюджет
Союз пациентов просит льготных лекарств для россиян с артериальной гипертензией
Всероссийский союз пациентов предложил Госдуме расширить программу льготного лекарственного обеспечения сердечников. Сейчас на нее заложено 11,3 млрд руб. в год, и союз предлагает увеличить эту сумму на 8,6 млрд руб. В этом случае бесплатные лекарства смогут получить 235 тыс. пациентов с высоким давлением и хронической болезнью почек, а также более 5,8 тыс. человек с чрезмерным уровнем холестерина. В Госдуме предложение пока не комментируют. В Минздраве считают, что существующих механизмов лекарственного обеспечения пациентов достаточно. Эксперт из ВШЭ называет инициативу «заплаточной» и призывает решать проблему системно.
Всероссийский союз пациентов (ВСП) обратился к председателю комитета Госдумы по охране здоровья Владимиру Сысоеву (письмо есть у “Ъ”). Организация просит добавить в проект федерального бюджета на 2027–2029 годы дополнительные средства на программу льготного лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сейчас на эти цели предусмотрено 11,3 млрд руб. в год.
Союз указывает, что федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» стал одним из ключевых инструментов снижения преждевременной смертности в России. И наиболее эффективной его частью ВСП называет льготное лекарственное обеспечение пациентов высокого сердечно-сосудистого риска. В рамках этой программы с 2020 по 2026 год бесплатные лекарства получили более 3,4 млн человек с шестью категориями диагнозов (инсульт, инфаркт, шунтирование, ишемическая болезнь с фибрилляцией предсердий и др.).
Организация предлагает расширить льготы на пациентов с артериальной гипертензией (АГ; повышает риски инсультов, инфарктов миокарда, хронической сердечной недостаточности и терминальной болезни почек).
В России, по данным ВСП, насчитывается около 7,6 млн пациентов трудоспособного возраста с артериальной гипертензией, и это «единственное социально значимое заболевание, при котором отсутствует системное льготное лекарственное обеспечение по факту установленного диагноза». Также союз указывает на опасность дислипидемии (нарушение баланса жиров в крови; приводит к атеросклерозу с последующими инфарктами и инсультами). Сейчас в программе представлены лишь два препарата для ее лечения, но их эффективность недостаточна для пациентов высокого и экстремального риска, говорят в ВСП.
Согласно расчетам общественников, наиболее эффективным будет обеспечение терапией 235 тыс. пациентов с АГ, сопровождающейся хронической болезнью почек. На это нужно 6,8 млрд руб. ежегодно, что поможет сохранить 4,7 тыс. жизней. Также союз просит выделить 1,8 млрд руб. в год на помощь 5,84 тыс. пациентов экстремального риска с тяжелой гиперхолестеринемией, для которых «инновационная терапия жизненно необходима», сказано в письме.
Среди других приоритетных групп эксперты выделили пациентов с АГ, усугубленной хронической сердечной недостаточностью, таких в стране 572 тыс. человек, на них требуется 22,9 млрд руб., что даст 9,5 тыс. сохраненных жизней. Еще одна категория — пациенты с АГ и фибрилляцией предсердий (441 тыс. человек, нужно 13,8 млрд руб., что даст 5,7 тыс. сохраненных жизней).
“Ъ” направил запрос депутату Владимиру Сысоеву, однако на момент публикации ответ не получил.
В пресс-службе Минздрава “Ъ” сообщили, что лекарственное обеспечение пациентов с артериальной гипертензией на амбулаторном этапе уже организовано по нескольким механизмам.
Люди с инвалидностью получают препараты бесплатно по закону «О государственной социальной помощи». Перенесшие инфаркт, инсульт, шунтирование, стентирование, абляцию, а также пациенты с хронической сердечной недостаточностью обеспечиваются лекарствами в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — перечень включает 31 МНН, в том числе антикоагулянты, антиагреганты, гиполипидемические, гипотензивные и антиаритмические средства. Отдельные категории граждан (ветераны, Герои СССР и РФ, кавалеры ордена Славы, чернобыльцы и другие) получают лекарства бесплатно за счет регионов. Пенсионерам с минимальными пенсиями и ряду других групп предоставляется скидка 50% на препараты по рецепту, напомнили в Минздраве.
Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович полагает, что такие «заплаточные» инициативы «не слишком правильны». «Нужно говорить о более системном подходе к тому, как необходимо организовывать лекарственное обеспечение, а не отрабатывать конкретные нозологии, скорее всего, с подачи отдельных интересантов,— комментирует госпожа Попович.— Проблем с лекарствами крайне много, и предложений по трансформации организации тоже. Подобные же инициативы просто упрощают подход. Решается хоть и важная, но локальная проблема».
Власти уже расширяли эту федеральную программу льготного лекарственного обеспечения. После нескольких обращений туда с 1 января 2024 года добавили пациентов, у которых ишемическая болезнь сердца сочетается с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью. На эти цели Минздрав дополнительно выделяет 2 млрд руб. ежегодно.