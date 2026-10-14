Экспорт китайских товаров достиг максимума за семь месяцев

Экспорт из Китая в США за прошлый месяц увеличился на 39,6%, в государства АСЕАН — на 52,3%, в страны Евросоюза — на 25,3% (максимум с февраля). Вывоз печатных плат для микросхем из КНР вырос на 136%, автомобилей — на 62%, отмечает агентство.