Экспорт китайских товаров достиг максимума за семь месяцев
Китайский экспорт вырос на максимальные за семь месяцев 36,3%
14.10.2026, 11:03
Объем экспорта китайских товаров в сентябре вырос на максимальные за семь месяцев 36,3% и достиг рекорда в $447,18 млрд. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.
Экспорт из Китая в США за прошлый месяц увеличился на 39,6%, в государства АСЕАН — на 52,3%, в страны Евросоюза — на 25,3% (максимум с февраля). Вывоз печатных плат для микросхем из КНР вырос на 136%, автомобилей — на 62%, отмечает агентство.
Импорт товаров в Китай увеличился на максимальные с июня 31% — до рекордных $313,66 млрд. В общем объеме поставки нефти в страну, напротив, упали на 21,5%, сои — на 7,7%.