В России спрогнозировали снижение энергопотребления на 0,5% в 2026 году
14.10.2026, 10:50
Энергопотребление в России по итогам 2026 года может снизиться на 0,5%, заявил председатель правления «Системного оператора» Федор Опадчий. По его словам, итоговая динамика будет зависеть от погодного фактора.
С начала года энергопотребление снижается на такие же 0,5% к аналогичному периоду 2025-го, сообщил господин Опадчий. В сентябре он говорил о снижении на 0,2%, указывает «Интерфакс».
В 2025 году потребление электроэнергии в единой энергосистеме России составило 1,161 трлн кВт·ч — на 1,1% ниже уровня 2024 года.