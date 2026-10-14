В Анапе открыли модернизированную центральную библиотеку

Виктория Лапина отметила, что библиотека нового поколения должна стать местом притяжения для посетителей всех возрастов и привлечь дополнительное внимание к чтению. По ее словам, книга остается источником знаний и хранителем истории и традиций страны и региона. Елена Некрасова назвала открытие культурного семейного пространства знаковым событием для Анапы.