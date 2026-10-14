В Анапе открыли модернизированную центральную библиотеку
14.10.2026, 10:32
Центральная библиотека Анапы открылась после капитального ремонта и модернизации. В здании обновили интерьеры, заменили инженерные коммуникации, закупили около 4 тыс. книг и оборудовали пространства для чтения, творчества и образовательных мероприятий. Ремонт профинансировали из местного бюджета, а техническое оснащение учреждения провели при поддержке национального проекта «Семья», сообщает пресс-служба мэрии.
В торжественной церемонии открытия модельной библиотеки приняли участие министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина, заместитель главы Анапы Галина Пивень, заместители председателя Совета города-курорта Елена Некрасова, Владимир Пономарев и Кирилл Тишевецкий, директор Анапской централизованной библиотечной системы Татьяна Назаренко, представители духовенства и читатели.
Виктория Лапина отметила, что библиотека нового поколения должна стать местом притяжения для посетителей всех возрастов и привлечь дополнительное внимание к чтению. По ее словам, книга остается источником знаний и хранителем истории и традиций страны и региона. Елена Некрасова назвала открытие культурного семейного пространства знаковым событием для Анапы.
В ходе капитального ремонта двухэтажное здание преобразилось как снаружи, так и внутри. Обновили фасад, установили светодиодную вывеску, отремонтировали кровлю, заменили окна, двери и инженерные коммуникации. В библиотеке также смонтировали пожарную и охранную сигнализации, систему видеонаблюдения и обеспечили условия для посещения маломобильными гражданами.
Особое внимание уделили художественному оформлению помещений. Во время демонтажных работ обнаружили мозаичное панно 1979 года, которое удалось сохранить и отреставрировать. Произведение стало частью обновленного интерьера и напоминанием об истории учреждения. На церемонии открытия присутствовал один из создателей панно Алексей Кузнецов.
Благодаря национальному проекту «Семья» библиотека получила около 4 тыс. новых книг, включая издания с дополненной реальностью. Для посетителей приобрели дизайнерскую мебель и стеллажи, установили современное компьютерное, звуковое и мультимедийное оборудование. В отдельном пространстве оборудовали мультстудию, где можно создавать анимационные фильмы.
В обновленной библиотеке предусмотрены конференц-зал, интеллектуальный центр, сектор краеведения и уголок национальных культур. Последний организован в рамках Года единства народов России. Пространство рассчитано на разные возрастные группы и форматы работы — от самостоятельного чтения до встреч, занятий и коллективных проектов.
Для читателей также работают более 20 объединений по интересам. Среди них — «Родительская гостиная», «Русская словесность», «СемьЯ», «Семейное арт-пространство», клуб молодого избирателя «Я и моя страна», студия английского языка «Чеширский кот» и клуб знатоков родного края «Наследие».
Модернизация позволила объединить в одном учреждении традиционные библиотечные функции, образовательные занятия и творческие активности. Обновленная центральная библиотека Анапы теперь располагает пространствами для работы с книгами, проведения мероприятий и общения жителей разных поколений.