В Ярославле выпустили в Волгу тысячу мальков сазана
14.10.2026, 10:32
В Ярославле в районе Коровников выпустили в Волгу тысячу мальков сазана. Их покупку профинансировали за счет средств, вырученных от сдачи пластиковых крышек на переработку в рамках экологического проекта «Водорослям крышка. Амбассадоры рек», сообщает мэрия города.
Акцию организовала ярославская организация «ЭкоЯр» при участии активистов из Мышкина и Углича. За год участники проекта, в том числе школьники, собрали почти 4 т пластиковых крышек. После переработки вырученные средства направили на приобретение мальков.
Выпуск рыбы проходил под контролем специалистов Росрыболовства и ученых Всероссийского института рыбного хозяйства. В прошлом году в рамках проекта в Волгу в Угличе выпускали стерлядь.