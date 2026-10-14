В Балакове отменили занятия в школах и закрыли детские сады после атаки БПЛА

Минувшей ночью Саратовская область подверглась атаке БПЛА. В городе Балаково повреждены несколько жилых домов, погиб один человек. На месте работают оперативные и спасательные службы для ликвидации последствий ЧП. Режим беспилотной опасности в регионе сняли около часа назад.