В Балакове отменили занятия в школах и закрыли детские сады после атаки БПЛА
14.10.2026, 10:23
В городе Балаково Саратовской области до 15 октября отменили занятия в школах. Работа детских садов также приостановлена, заявил глава Балаковского муниципального района Сергей Барулин.
По всем возникшим вопросам родителям порекомендовали обращаться в образовательные учреждения или в комитет образования районной администрации.
Минувшей ночью Саратовская область подверглась атаке БПЛА. В городе Балаково повреждены несколько жилых домов, погиб один человек. На месте работают оперативные и спасательные службы для ликвидации последствий ЧП. Режим беспилотной опасности в регионе сняли около часа назад.