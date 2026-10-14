Суд обязал ОАО «Рассвет» устранить сброс сточных вод в реку Кубань

Стоки поступали через трубу с земельного участка, предназначенного для эксплуатации консервного завода ОАО «Рассвет». При этом у предприятия отсутствовало разрешение на сброс сточных вод. Кроме того, на участке не были предусмотрены необходимые сооружения, которые должны защищать водоем от загрязнения.