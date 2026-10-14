Суд обязал ОАО «Рассвет» устранить сброс сточных вод в реку Кубань
14.10.2026, 09:54
Темрюкский районный суд Краснодарского края обязал ОАО «Рассвет» демонтировать водовыпуск, через который сточные воды попадали в реку Кубань. Предприятию также запретили сбрасывать стоки в водоем без необходимых сооружений для защиты от загрязнения и соответствующего разрешения на использование водного объекта. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Гражданское дело рассмотрел Темрюкский районный суд Краснодарского края. В ходе разбирательства было установлено, что в границах береговой полосы реки Кубань, в районе улицы Советской в Темрюке, осуществлялся сброс сточных вод непосредственно в реку.
Стоки поступали через трубу с земельного участка, предназначенного для эксплуатации консервного завода ОАО «Рассвет». При этом у предприятия отсутствовало разрешение на сброс сточных вод. Кроме того, на участке не были предусмотрены необходимые сооружения, которые должны защищать водоем от загрязнения.
Суд пришел к выводу, что сброс сточных вод в Кубань осуществлялся с нарушением требований природоохранного законодательства.
По итогам рассмотрения дела суд обязал ОАО «Рассвет» демонтировать водовыпуск, через который производился сброс. Также предприятию запрещено сбрасывать сточные воды в реку без сооружений, обеспечивающих защиту водоема от загрязнения, и без соответствующего разрешения на использование водного объекта.
Решение Темрюкского районного суда в законную силу не вступило.