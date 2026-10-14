Россиянина задержали в отделении банка в Парагвае из-за поддельных документов
В Парагвае задержали 54-летнего россиянина по обвинению в использовании поддельных документов. Он будет находиться под стражей до окончания следствия. Кроме того, мужчина пройдет процедуру дактилоскопической экспертизы для проверки на причастность к другим преступлениям.
Как сообщает газета La Nacion, иностранца задержали 13 октября. Гражданин России Александр Малинко пришел в отделение Национального банка развития (BNF) в центре города Ита, где предъявил фальшивое парагвайское удостоверение личности. Сотрудница банка заметила признаки подделки и вызвала полицию. Прибывшие на место правоохранители с помощью биометрии установили настоящую личность мужчины.
После задержания местная полиция направила запрос в Интерпол. Выяснилось, что россиянин не числится в международном розыске.
По данным Telegram-канала Shot, в банке россиянин представился 48-летним мексиканцем Дэвидом Брауном Уоллом. Задержанный пытался провести финансовые операции и изменить параметры доступа к чужому банковскому счету, в том числе электронную почту.