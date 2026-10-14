Россиянина задержали в отделении банка в Парагвае из-за поддельных документов

В Парагвае задержали 54-летнего россиянина по обвинению в использовании поддельных документов. Он будет находиться под стражей до окончания следствия. Кроме того, мужчина пройдет процедуру дактилоскопической экспертизы для проверки на причастность к другим преступлениям.