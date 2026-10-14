Суд взыскал с администрации Сальска 44,8 млн рублей за разницу в тарифах на воду

«Сальский Водоканал», являющийся гарантирующим поставщиком услуг холодного водоснабжения и водоотведения на территории Сальска с августа 2022 года, заключил с администрацией соглашение о предоставлении субсидий в апреле 2025 года. Его цена на 2025 год составляла 205,4 млн руб., в том числе 202,8 млн руб. за счет областного бюджета и 2,6 млн руб. — местного.