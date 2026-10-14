Суд взыскал с администрации Сальска 44,8 млн рублей за разницу в тарифах на воду
Арбитражный суд Ростовской области обязал администрацию Сальского городского поселения выплатить ООО «Сальский Водоканал» 44,8 млн руб. компенсации межтарифной разницы за ноябрь и декабрь 2025 года. Еще 672,6 тыс. руб. взыскано в счет возмещения расходов на уплату госпошлины. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Задолженность возникла из-за разницы между экономически обоснованными тарифами на холодное водоснабжение и водоотведение и тарифами, применявшимися при расчетах с населением. Компенсация таких потерь предусмотрена механизмом субсидирования предприятий ЖКХ за счет областного и местного бюджетов, призванным ограничивать рост коммунальных платежей граждан.
«Сальский Водоканал», являющийся гарантирующим поставщиком услуг холодного водоснабжения и водоотведения на территории Сальска с августа 2022 года, заключил с администрацией соглашение о предоставлении субсидий в апреле 2025 года. Его цена на 2025 год составляла 205,4 млн руб., в том числе 202,8 млн руб. за счет областного бюджета и 2,6 млн руб. — местного.
По расчетам предприятия, общая сумма компенсации за ноябрь—декабрь 2025 года составляла 47,7 млн руб. Администрация частично погасила задолженность, перечислив 2,9 млн руб. После этого водоканал потребовал взыскать оставшиеся 44,8 млн руб. Претензия, направленная в мае 2026 года, удовлетворена не была.
Требования предприятия удовлетворены в полном объеме. Решение может быть обжаловано в течение месяца.