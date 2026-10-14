Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 902 дрона
14.10.2026, 08:58
В период с 20:00 13 октября до 8:00 14 октября над Краснодарским краем, Республикой Крым и другими регионами России дежурными средствами ПВО было перехвачено 902 украинских беспилотника. Об этом сообщили в минобороны РФ.
О работе ПВО отчитались также в: Ростовской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе, Ставропольском крае.
БПЛА сбили и над акваторией Азовского моря.